Modric pilla a Piqué in fraganti y se lo suelta a la cara: «Estás esperando para rajar ahora, eh»

Mal perder tiene el Barça.

Ronald Koeman lloró en la ida y, obviamente, ha vuelto a llorar en la vuelta.

Este 10 de abril de 2021 ha sido por el tiempo de descuento y por el supuesto penalti que no regalaron esta vez al barça.

Quedaban menos de diez minutos para el final del clásico cuando un remate fallido del Barcelona dejaba el balón suelto cerca de la línea de fondo del área del Real Madrid.

Por allí corrían tras la pelota Mendy y Braithwaite, que se desplomó al sentir el brazo del madridista cerca de su cuerpo.

La caída no alteró a Gil Manzano, que señaló saque de portería y esperó a ver qué le decían desde la sala del VAR. Allí entendieron lo mismo o, al menos, no lo vieron tan claro como para decirle que fuera a ver el vídeo. Recordemos que la normativa del VAR es clara en ese sentido: si la jugada es gris, prevalece la decisión del colegiado.

Pretenden hacer creer que esto es penalti clarísimo. No conocen la vergüenza. pic.twitter.com/IaOMsfXbxD

El entrenador holandés, ajeno a todo esto, plantó al periodista tras preguntarle si era penalti y por no llevar su mismo criterio. Llorón y maleducado.

El contraste ha sido Zinedine Zidane, quien tras el triunfo de los suyos en el Clásico subrayó que no es justo hablar del árbitro para menospreciar ese 2-1 obtenido por sus jugadores.

“La sensación es de cada uno. Si no pitó penalti es porque no hay penalti. El tiempo añadido, sean tres, cuatro, cinco…es él quien decide. Merecimos la victoria porque tuvimos muchas ocasiones de gol. Al final sufrimos, sí. Podemos estar contentos y no podemos sólo decir que ha sido el árbitro, merecimos este triunfo”.