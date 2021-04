TV: Los ayatolas cortan 100 veces el partido Tottenham-Manchester United para no mostrar las piernas de la linier

Vaya por delante que los censores son los mismo0s tipos que pagaban hasta el teléfono mñovil de Pablo Iglesias, los que financian la Tuerka TV de Podemos y ahorcan homosexuales en las grúas, mientras rezan a Alá e invocan a Mahoma.

Un canal de la televisión estatal de Irán interrumpió más de 100 veces la transmisión del partido de la Premier League inglesa entre el Tottenham Hotspur y Manchester United (1-3), para evitar exponer las piernas desnudas de la juez de línea que integraba la terna arbitral del encuentro disputado el pasado fin de semana.

Informa el Daily Mail que, en lugar de mostrar a Sian Massey-Ellis, considerada una de las mejores árbitros asistentes de fútbol, la televisión iraní presentaba tomas del estadio del Tottenham, en Londres, y sus alrededores.

Iran’s state TV channel cut away from their broadcast of Tottenham vs. Manchester United more than 100 times to avoid showing assistant referee Sian Massey-Ellis, who is a woman.

Instead, they showed landscape shots of…the stadium.https://t.co/ZbIU0SKTij

— Ed Clowes (@EdClowes) April 15, 2021