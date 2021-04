Podemos pide expulsar a Real Madrid, Barcelona y Atlético de la Liga española de fútbol

Lo que le faltaba a Pablo Iglesias, a dos semanas escasas de las elecciones autonómicas madrileñas y cuando va último en todas las encuestas.

Dado lo importante que es el fútbol y a que la capital de España tiene dos equipos de postín implicados en el asunto, esta ‘ocurrencia’ puede ser la puntilla para el del moño.

Antón Gómez-Reino, portavoz adjunto de Unidas Podemos y diputado de En Común Galicia, ha planteado la conveniencia de expulsar de la Liga y de las demás competiciones al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid, con la consiguiente pérdida de derechos televisivos, si siguen adelante con su proyecto de Superliga europea de fútbol.

En declaraciones en el Congreso, Gómez-Reino ha recordado una pintada en el estadio de Riazor, sede del Deportivo de La Coruña, en la que se lee ‘Odio eterno al fútbol negocio’, que a su juicio es «el ejemplo perfecto» de la gestión de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del proyecto de la Superliga.

«Como dicen los organismos estatales, como dice la FIFA, si están en esto, fuera de las competiciones, y yo diría fuera de las televisiones», señaló. «Quien se quiere emancipar se quede fuera de las televisiones y las competiciones», añadió. A su juicio, Florentino debería dedicarse a «las finanzas y las empresas», pero tendría que quedarse «fuera del deporte».

También se ha pronunciado sobre el asunto el presidente del grupo de Unidas Podemos y diputado de En Comú, Jaume Asens, quien considera que «el fútbol no es solo negocios, también valores, ética».

A su juicio, la Superliga es «una iniciativa a imagen y semejanza de Florentino Pérez: es elitista y va en beneficio de los clubes poderosos». «Nos preocupa, puede ser interpretado como un insulto al fútbol base y a los valores que deben primar en el fútbol».

Florentino Pérez explicó la nueva Superliga y también hizo un repaso a la actualidad del Real Madrid en una entrevista concedida este 19 de abril de 2021 a Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones.

El presidente madridista y de la nueva competición europea, dio detalles sobre el nuevo torneo que se hizo oficial el pasado domingo.

«Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones, muy mala. Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala».

«El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos fans en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse».