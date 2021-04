España es el país europeo que más apoya la Superliga: “Florentino es un genio”

España sería el país que más respaldaría el nacimiento de la Superliga. Así lo desvela el encuesta online en su plataforma Ipsos Digital a 5.000 personas de entre 18 y 65 años, en cinco países europeos: Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.

El estudio, que apunta que los ingleses son los que más en contra se muestran de la nueva competición, desvela que el 77% de las personas encuestadas en los 5 países conocen la Superliga, siendo los del Reino Unido (88%) e Italia (85%) los más proclives a decir que la conocen, seguidos de España (82%). En Francia y Alemania los niveles de conocimiento son menores, con un 64% y un 66% respectivamente.

En cuanto al apoyo a la Superliga y su funcionamiento, se observan algunas diferencias significativas entre países, siendo los españoles los que más apoyan las cuatro características que definirían esta competición y los ingleses los que menos, donde solo 3 de cada diez aficionados las apoyaría.

A pesar de que los españoles son los que más a favor están de las cuatro condiciones de la Superliga, hay que mencionar, que existe una polarización entre la población:

Sobre su principal (y más polémica) característica, el hecho de que los 15 clubes fundadores participarán cada año, independientemente del resultado alcanzado en sus ligas nacionales, y que no podrán ser nunca eliminados de la Superliga, el 50% de los españoles se muestra a favor de esta norma, mientras que la otra mitad la desaprueba.

La misma división de opiniones encontramos cuando se pregunta sobre su opinión acerca de que solo otros cinco equipos serán seleccionados cada año para participar en esta competición, donde el 54% de los españoles se manifiesta a favor, en contraposición del 46% que está en contra de esta regla.

De nuevo la balanza se muestra dividida cuando se trata el tema de la financiación que recibirán cada uno de los 15 clubes al inicio de la temporada, independientemente de sus resultados, algo a lo que se oponen el 51% de los españoles, pero que para el 49% es una medida correcta.

En cuanto a los equipos que formarían esta Superliga (seis ingleses, tres españoles, tres italianos y otros tres de otros países), los españoles se vuelven a dividir, con un 48% al que le parece bien esta repartición, y otro 52% al que no le gusta.

Según Antonio Hernando, director de clientes para Ipsos en España, “la reflexión fácil lleva a que el proyecto de la Superliga ha tenido una vigencia de 72 horas. Como estudioso de los comportamientos sociales mi posición es que Florentino es un genio. ¿Alguien piensa de verdad que Don Florentino Pérez no tenía ya descontada la reacción que se ha producido?. Algunos datos objetivos (no opiniones) – Anoche hicimos 1000 entrevistas representativas de la población española (sin buscar a los futboleros) y el 82% ya había oído hablar de la Superliga. Pero eso no es todo, el 50% apoyaba el proyecto liderado por Don Florentino. De verdad que se puede hablar de FRACASO? Los gurús del marketing se quitan el sombrero ante esta capacidad de comunicación y persuasión”.