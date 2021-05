Andrés Iniesta, eterno: Renueva con el Vissel Kobe hasta 2023

Andrés Iniesta sigue demostrando que aún tiene mucho fútbol en los pies para compartir.

El jugador español renueva con el Vissel Kobe japonés hasta 2023, justamente el mismo día que cumple 37 años.

El futbolista sopló las velas tras confirmarse esa extensión de contrato que le mantendrá en activo hasta los 39 años.

«Hoy es un día muy especial, seguir vinculado dos años más al Vissel Kobe me hace muchísima ilusión. Siempre he valorado el sentirme querido por encima de otras cosas. Me hace muchísima ilusión seguir escribiendo la historia de este club», aseguró Iniesta en rueda de prensa.