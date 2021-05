Gianluigi Buffon deja a la Juventus

Gianluigi Buffon, una de las figuras más queridas de la Juventus y del fútbol italiano, deja una vez más a la Juventus.

El portero, de 43 años anuncia su segundo adiós a Turín (en 2018 salió para marcharse al PSG) en los micrófonos de ‘Bein Sports’: «Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus».

Desde que llegara procedente del Parma en 2001 por 53 millones de euros (durante años fue el portero más caro de la historia), ‘Gigi’ ha disputado 683 partidos con la Juve en los que ha recibido 537 goles y ha dejado la portería a cero en 322.

Ha ganado, sólo con la Juve, 10 Ligas, cuatro Copas y seis Supercopas. Fue fiel a la ‘Vecchia Signora’ tras el descenso a Serie B por el ‘calciopoli’ y llegó a tres finales de Champions… pero perdió las tres. Ésa es la gran asignatura pendiente de su carrera.

«Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo», prosigue.

Buffon no deja claro que ‘cuelgue los guantes’: «Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración».

El meta, en ‘Bein’, ha sacado la cara por la Juve de su excompañero Andrea Pirlo: «Nos faltó continuidad. En los partidos contra los 5-6 mejores equipos de la Serie A, a menudo, ganamos, pero perdimos algunos puntos estúpidos. Este equipo debe madurar y crecer desde el punto de vista del carácter».

También ha defendido a Cristiano Ronaldo: «Tengo una gran relación con él. Me cae muy bien. Ha hecho un ‘saco’ de goles, como todos los años. El problema es que uno resalta cuando el equipo logra cosas importantes y, si no es así, uno también se resiente».