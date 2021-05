‘Loco’ Gatti masacra a Luis Enrique por no llevar ni a Ramos ni a Nacho: «¡No sabe de fútbol!»

Hugo ‘Loco’ Gatti criticó al seleccionador español, Luis Enrique Martínez, en ‘El Chiringuito’, por no convocar a ningún jugador del Real Madrid de cara a la fase final de la Eurocopa: «El problema de España es la camiseta blanca, le tienen envidia al Real Madrid.»

El ex portero argentino no entiende cómo el entrenador de España ha prescindido de Sergio Ramos y de Nacho, ambos defensas blancos, que verán la Eurocopa desde su casa:

Por lo que representa Ramos es intocable, ahora parece que desde que se operó le ataca todo el mundo, fue uno de los tipos más importantes del Madrid y la Selección, y ahora lo quieren matar.

Luis Enrique no lo quiere, un técnico con personalidad lo lleva para que sea el patrón de todos esos chavales. Yo ni los conozco. Este entrenador no lleva a Nacho, asÍ que ya demuestra que no sabe un carajo. Hay que saber un poco de fútbol. El problema de España es la camiseta blanca, le tienen envidia al Real Madrid.