Barcelona, a la búsqueda de entrenador: Ronald Koeman será la segunda opción

El FC Barcelona está buscando un nuevo entrenador.

No ha pasado ni un año desde la llegada de Ronald Koeman a los banquillos. Pero sus inicios no fueron fáciles, se encontró un equipo a la deriva, una dirigencia cuestionada y un plantel que estaba cerca de quedarse sin su principal referente, Lionel Messi.

El técnico holandés firmó por dos años en una de las últimas decisiones que tomó Josep Maria Bartomeu, quedando condicionada su continuidad en la segunda temporada a la llegada del nuevo presidente.

En marzo, finalmente Joan Laporta asumió la presidencia. Dentro del campo Koeman logró revertir, en parte, la situación crítica que vivía la institución a nivel futbolístico, pero al parecer no le bastó para convencer del todo al nuevo mandamás.

Tras el final de una temporada irregular y atípica para el club, éste martes ambos protagonistas se reunieron en las inmediaciones del Camp Nou durante media hora, tiempo en el que no lograron llegar a un acuerdo de continuidad.

Sin embargo, la situación no parece ser tan clara, después de que el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER, confirmara que en esa asamblea Laporta le habría pedido al técnico que esperara 15 días más para que pudiera definir su futuro.

¿El motivo?: al mismo tiempo que negocia con él, también lo hace con otros candidatos y, en el caso de que no avanzaran las conversaciones, él seguiría al frente de la plantilla para completar el año de contrato que estableció la Junta anterior.

Según informaron desde España, éste pedido fue acatado por el entrenador aunque no lo tomó de la mejor manera ya que entiende que sólo seguiría como segunda opción.

“En la última parte de la temporada no he notado la confianza del club. Si no se gana y el club piensa que necesita otro entrenador, me parece perfecto, pero hay que comunicarlo. Yo siempre he dicho desde el primer día que quiero seguir, quiero cumplir mi contrato, pero la última palabra la tiene el presidente”, comentó el propio entrenador antes de ponerle punto final a la temporada.