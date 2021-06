Así agradece un futbolista español no ser convocado por Luis Enrique para la Eurocopa

La lista de convocados de Luis Enrique para la Eurocopa generó una gran polémica que aún deja algún que otro coletazo. Por ejemplo, el irónico agradecimiento del mediocampista español Joaquín Sánchez.

El nombre del histórico capitán del Betis no apareció en la lista que presentó Luis Enrique para disputar la competencia internacional, pero lejos de afligirse o molestarse el futbolista se lo agradeció a través de una grabación que publicó en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

“Menos mal que no me has llamado Luis”, escribió el jugador de 39 años junto a las imágenes en las que se lo pudo ver muy tranquilo y relajado disfrutando de sus merecidas vacaciones tras llegar al final de la temporada.

En la grabación apareció recostado sobre un inflable tomando sol, con un trago en la mano y cantando muy alegremente antes de mandarle ánimos al Betis. La publicación ya superó el millón y medio de reproducciones y alcanzó más de 9 mil comentarios, entre ellos de David Villa, Aleix Spagaro, Alejandro Sanz y muchas otras personalidades.

Además de ser el jugador con más partidos disputados en la historia del club, Joaquín se ha convertido en una figura reconocida dentro del fútbol español, producto de la extensa carrera deportiva que desarrolló casi por completo en el país (tuvo un breve paso por la Fiorentina de Italia).

El mediocampista se ganó el cariño de los españoles no solo por su capacidad y liderazgo sino también por su carisma y buen sentido del humor, el cual demuestra constantemente a través de sus redes sociales.

A pesar de no haber sido convocado en esta ocasión, Joaquín puede sentirse orgulloso de haber formado parte de La Roja. Lo hizo en 51 presentaciones entre las que integró el plantel de la Eurocopa 2004 y el de los mundiales de Corea/Japón 2002 y Alemania 2006.