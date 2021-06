Vicky Losada sale del FC Barcelona: “Se cierra esta etapa”

Vicky Losada cerró su capítulo con el FC Barcelona.

La jugadora afirma que empezará una nueva aventura lejos de Barcelona, tras una campaña en la que como capitana ha levantado los tres trofeos de un triplete histórico, con Primera Iberdrola, Copa de la Reina y la primera Liga de Campeones femenina de la entidad.

«Estoy aquí para hacer público que esta va a ser mi última temporada en el club. Ha sido la decisión más difícil de mi vida, tomada en muchos meses, he buscado seguir aquí pero llega el momento de cerrar esta etapa. Mi corazón siempre será blaugrana», aseguró la centrocampista internacional española en una comparecencia de despedida.

Losada, que llegó al club con 14 años, aseguró que «absolutamente todo» lo vivido de blaugrana le ha hecho ser la persona «más feliz» del mundo. «Sé que soy afortunada de poder estar aquí sentada despidiéndome de lo que es y será mi casa. Quiero dar las gracias al club, entendiendo siempre mi situación y respetándome en mis diferentes etapas en el Barça», se sinceró.

«Quiero nombrar a Xavi Llorens, la persona que confió en mí cuando era una niña, y me cambió la vida. A la afición por su respeto y cariño, sobre todo estos últimos años. Al ‘staff’ por lo que hemos pasado y el trabajo que hay detrás. Y gracias a mis compañeras, porque como ya saben llevar el brazalete en este club es una gran responsabilidad, y gracias porque juntas hemos conseguido ser eternas», dedicó a sus compañeras.

En el día de su despedida, no quiso hablar de su futuro, si bien tiene «varias opciones», y quiso centrarse en los agradecimientos.

«Es mi despedida y quiero disfrutarla, cuando tenga que hablar de mi futuro lo haré pero no quiero que nada manche este día. He pasado un año histórico, me voy con lágrimas pero me voy muy contenta de lo que he hecho y de cómo se ha portado el club conmigo. Hoy solo quiero tener palabras de agradecimiento», argumentó.

Se queda, entre otras cosas, con haber levantado como capitana la primera Liga de Campeones y con haber vivido el cambio del equipo hacia el profesionalismo. «Ha sido bonito vivir el cambio de un Barça y un fútbol femenino en la sombra, y crear ahora referentes y en un camino muy bonito. No me puedo quedar con una cosa, pero la ‘Champions’ era mi ‘espinita’ después de Budapest y no podía imaginar mejor final», manifestó.