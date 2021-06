El ultimátum de Piqué al FC Barcelona: «Si Koeman dice que no sigo, me voy, se acabó»

Gerard Piqué lanzó un claro ultimátum al FC Barcelona.

El jugador recordó que no vestirá otra camiseta que la blaugrana y se mostró tajante al asegurar que si Ronald Koeman no cuenta con él para la próxima temporada, se va y se retira «sin problema».

«Jamás me iré a otro equipo. El día que deje de jugar en el Barça yo dejaré el fútbol. Si Koeman dice que no sigo, me voy, se acabó y sin problema. Sólo me apasiona jugar con el Barça, no tendría motivación para ponerme la camiseta de otros clubes», indicó Piqué en declaraciones al ‘streamer’ Ibai Llanos en su canal de ‘Twitch’.

«En el momento que estoy de mi carrera no es una cuestión de dinero, aquí tengo a mi familia, amigos, estoy en el club de mi vida y eso es impagable, no tiene un precio. ¿Para qué voy a irme ahora a otro club por más dinero? Llega un punto que no te da la felicidad», añadió Piqué.

En otras cuestiones, el central blaugrana fue preguntado por el ‘Kun’ Agüero, el que será su nuevo compañero la próxima temporada. «Ya me llevaba bien antes. Hace años, desde siempre, nos hemos conectado por redes sociales. Además, jugué el Mundial Sub-20 contra él porque somos de la misma generación, del 87. Es muy buen tío y Leo (Messi) habla muy bien de él», añadió.

Además, otro de los nombres de la charla fue el noruego Erling Haaland, pero Piqué dijo que ellos no se enteran de los posibles fichajes antes que los aficionados: «No tengo ni idea, ojalá viniera.

Los grandes jugadores que estén con nosotros, pero eso es una decisión que tiene que tomar el club. Ellos sabrán porque tienen mejor información que yo y harán lo mejor por el club«, comentó.