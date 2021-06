Van der Vaart ataca a la Selección de España por su bajo rendimiento en la Eurocopa: “Juegan horrible”

La Selección de España está dando la sorpresa en la Eurocopa, pero no para bien. Sin embargo, Rafael Van der Vaart, exjugador del Real Madrid y subcampeón del mundo con Holanda en 2010, llevó las críticas al siguiente nivel.

El ex deportista, que comenta los partidos del certamen para el canal deportivo de TV local neerlandesa (NOS), atacó al equipo de Luis Enrique, que hasta ahora ha cosechado dos empates en el Grupo E y no tiene su clasificación a octavos asegurada.

”España es horrible, horrible. No tienen nada. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No hay ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo”, disparó el ex jugador neerlandés de 38 años.

“Espero que juguemos contra ellos”, agregó Rafael Van der Vaart ante la posibilidad de que Países Bajos y España se crucen en los octavos de final, ya que que la Naranja Mecánica ya se aseguró la primera plaza del Grupo C y uno de sus posibles rivales podría ser el tercero del zona donde está La Roja junto con Polonia, Eslovaquia y Suecia.

Algunos futbolistas de la selección española no estaban para nada contentos con estas críticas y salieron a responderle a Van der Vaart, quien formó parte de aquel equipo holandés que perdió contra España en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Uno de los que alzó la voz fue Koke Resurrección, jugador del Atlético Madrid, quien señaló que Van der Vaart estaba “buscando su momento de gloria” y que recuerda que “lo vi en la final del Mundial”.

En esa línea, Pablo Sarabia también apuntó que el ex mediocampista “se equivoca” con sus declaraciones “más él, siendo futbolista”. El jugador de PSG dijo que su único recuerdo del holandés es en el Mundial de 2010 “en el que él no sale muy bien parado”.

Sergio Busquets también ha salido al cruce de un Van der Vaart que generó un gran revuelo. “Cuando usas adjetivos de este tipo pierdes toda la razón. No entiendo que un ex jugador, por uno o dos minutos de gloria, hable así de una selección, me parece lamentable. Ha quedado retratado. Yo podría retratarlo como jugador, por cosas que viví en varios enfrentamientos con él durante su carrera y que todo el mundo recuerda. Pero no lo voy a hacer, tengo mucho más respeto por mis compañeros. Personas así no merecen que entremos a valorar sus comentarios”.