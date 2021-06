La pesadilla que vive Álvaro Morata en la Eurocopa: «Recibí amenazas e insultos a mi familia”

Álvaro Morata está pasando uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional.

El jugador de la selección española lamentó los comentarios recibidos por cientos de seguidores en las redes sociales tras la fase de grupos de la Eurocopa y desveló haber recibido «amenazas e insultos» a su familia tras el España-Polonia de la segunda jornada.

«Recibí amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos. Tras el España-Polonia estuve nueve horas sin dormir. Me molesta que lo tengan que vivir mi mujer y mis hijos. Ahora estoy bien, quizá hace unos años hubiese estado jodido. He pasado un par de semanas aislado de todo. Pero ahora estoy súper contento y súper motivado con los octavos de final», dijo Morata a ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope.

Preguntado por sus palabras tras el empate con Polonia, que comentó que «opinar es gratis» para los aficionados.

Sin embargo, admitió que lo dijo «con rabia por haber empatado en una Eurocopa». «No me voy a poner chulo delante de toda España. Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar. La gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso», apuntó el delantero de la Juventus.

«Yo lo doy todo. No me dan los mismo palos que a otros. Cada cosa que digo es interpretada de un modo y otro. Tengo dos opciones, o callarme o venir aquí a explicarme. Quizá no he hecho mi trabajo como debería», admitió el ariete madrileño.

«Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval», agregó.

«Cada vez que llego a la habitación, mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que les digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado», dijo con orgullo.

Además, Morata aseguró que si está «pendiente de la gente», en lugar de hacer su trabajo, «solo van a perjudicar». «Eso es lo que quería decir. Se exagera mucho», añadió Morata, que -cuestionado por el grupo- aseguró que afrontan los octavos de final «de otra manera».