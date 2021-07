España vence en unos penaltis de infarto a Suiza y pasa a ‘semis’ de la Eurocopa

España vuelve a estar entre los cuatro mejores equipos de la Eurocopa.

Tras un agónico encuentro contra Suiza, la selección española consiguió su pase a las ‘semis’ de la Eurocopa. Sin embargo, hubo que sudar, sufrir y esperar hasta los penaltis para conseguir la anhelada victoria.

El combinado de Luis Enrique se impuso en una tanda de penaltis agónica, con un gran Unai Simón que detuvo dos disparos.

El partido acabó tras la prórroga con 1-1 y en la tanda definitiva venció la Roja por 1-3.

Con pocos cambios respecto al partido ante Croacia, España trató de controlar la posesión desde el principio, pero se encontró un rival que fue a buscarles arriba. Hasta que el tanto de Zakaria en propia puerta tras el disparo de Jordi Alba puso en ventaja a la Roja y echó por tierra el plan de los de Petkovic.

Por delante en el marcador, España dominó el juego y amenazó el área con llegadas a cuentagotas, ante una Suiza que incomodaba en el centro del campo pero no conseguía llevar peligro al área de Unai Simón.

Azpilicueta tuvo el segundo antes del descanso, al igual que Dani Olmo justo tras la reanudación, pero no consiguieron batir a Sommer. Los de Luis Enrique no encontraban la comodidad en el centro campo ante el físico de su rival, que no dejaba combinar en campo contrario.

A falta de 22 minutos para el final, Shaqiri consiguió el empate tras un despiste defensivo de España, que dio alas al combinado suizo. La expulsión de Freuler rebajo su ímpetu y consiguieron aguantar hasta la prórroga.

En el tiempo extra, Sommer se lució con grandes paradas para mantener el empate y mandar el partido a los penaltis. En la tanda, Busquets (al palo) y Rodri fallaron pero Unai detuvo dos lanzamientos y Vargas mando otro se fue por encima del larguero. Oyarzabal marcó el quinto y definito para alcanzar las semifinales.

Los de Luis Enrique se enfrentarán el próximo martes a las 21.00 en Wembley al ganador del cruce entre Bélgica e Italia.