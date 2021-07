Xavi intenta enmerdar la Selección antes de jugar contra Suiza cargando contra el Real Madrid

Contra estas cosas también juega la Selección. Justo antes de medirse ante Suiza, el ex jugador Xavi Hernández ha intentado enmerdar el ambiente con unas palabras polémicas, demostrando que su antimadridismo es patológico.

«Nosotros lo conseguimos (ganar títulos), pero es complicado el entorno y más para un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid en un entorno madridista como la selección», opina.

El entrenador del Al-Sadd catarí afirma que estas críticas están «dentro de la normalidad». «Nosotros lo vivimos. El entorno de España es muy crítico. Hay mucha exigencia, y es una pena, porque no se hace equipo ni en prensa ni al revés», ha analizado en #Vamos, de Movistar+.

A pesar de la pequeña polvareda que han levantado sus palabras, tampoco habría que hacer demasiado caso de alguien que afirma que en Cataluña falta libertad mientras defiende las bondades de una dictadura como la catarí.

Tiene que hablar y nombrar al Real Madrid para poder así llamar la atención y acaparar algunas portadas. ¡Cada día más ridículo Xavi! 😂 pic.twitter.com/k2twMEJErb — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) July 1, 2021

El exfutbolista Kiko Narváez, comentarista de la Eurocopa en Mediaset, cargó contra él en ‘El Larguero’ de la SER: «No viene a cuento. No es ni la hora, ni la fecha de hablar de esto» «Me encantaría sentarme con Xavi y que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo»