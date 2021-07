Sergio Ramos, el capitán al que un miope Luis Enrique ha despreciado, se cuadra ante el himno de España

Lo de Luis Enrique es de bobos. Le ha podido su antimadridismo y aunque la selección española de fútbol, con mucha más suerte que talento, esté ya en semifinales de la Eurocopa, es evidente que se ha equyivocado y mucho.

Entre otras cosas, dejando en casa a un tipo grande como Sergio Ramos, que hubiera evitado unos cuantos goles, fruto de la ‘blandura’ defensiva del equipo.

Sergio Ramos es la gran ausencia de España en esta Eurocopa.

Luis Enrique decidía dejarle fuera de la lista y el defensa sevillano se perdía su primer gran torneo con la selección española en muchos años.

Un mazazo al que luego se uniría su decepción por no poder estar en los Juegos Olímpicos.

Pese a no estar con sus compañeros, Sergio Ramos sí está apoyando a la selección española y lo ha demostrado en un vídeo subido a su cuenta de Instagram en la que se le ve emocionado mientras suena el himno de España antes del comienzo de los cuartos de final de la Eurocopa ante Suiza.

La grabación va acompañada del mensaje “¡Vamos España!”.

En las imágenes se ve a Ramos en su casa con la televisión de fondo y apoyando a sus compañeros mientras da ánimos a los jugadores españoles antes del partido clave ante Suiza. “Vamos”, se ve como grita enloquecido Sergio Ramos mientras suena el himno nacional.

El camero mostró su tristeza por no estar con las selección en esta Eurocopa y reconoció que “duele no defender a España”.

“Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”.