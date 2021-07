Mancini con más ‘apetito’ tras vencer a España: «Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final»

Roberto Mancini tiene más ‘apetito’ de victorias tras acabar con España en las ‘semis’ de la Eurocopa

El seleccionador italiano se mostró «muy contento» con el trabajo de sus jugadores y el pase a la final de la Eurocopa tras eliminar a España en los penaltis (1-1 y 4-2), pero bajó la euforia del vestuario al asegurar que su objetivo «no se ha acabado» porque ahora van «a por la final».

«Sufrimos el talento de España, pero lo sabíamos. Italia creía en todo esto, ahora recuperemos la energía y completemos el trabajo», animó Mancini a sus jugadores, que doblegaron al equipo de Luis Enrique en la tanda de penaltis (4-2).

«Si hemos llegado a este punto, los méritos no son míos, los méritos son de los muchachos que creyeron en todo esto. Pero aún no ha terminado, hay trabajo por terminar. Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final», espetó el técnico italiano.