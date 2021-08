Esta es la futbolista que escapó del régimen talibán que asesinó a su padre y ahora es una estrella

Nadia Nadim conoce muy bien el terror del régimen talibán.

Nadia nació en 1988 en Herat, una ciudad de cerca de 500 mil habitantes ubicada en el oeste de Afganistán. La tragedia la marcó desde muy pequeña.

Cuando era niña, su padre, que era general del ejército afgano, fue secuestrado y asesinado en el desierto por el régimen talibán. Tiempo después, su madre decidió escapar junto a ella y sus cuatro hermanas. Su tierra natal ya no era un lugar seguro para seis mujeres y la única salida era refugiarse en el extranjero.

Tras pagar a un traficante de personas para salir hacia Pakistán, lograron llegar a Italia con pasaportes falsos. Allí se subieron a un camión que debía dejarlas en la capital inglesa, pero eso no ocurrió. Cuando por fin se bajaron del vehículo le preguntaron a una persona que pasaba por allí dónde estaban y la respuesta las sorprendió: habían llegado a Dinamarca.

“Yo esperaba ver el Big Ben, había visto fotos de Londres en postales, pero cuando me bajé del camión pensé: ‘Esto no se parece en nada a eso’. Sin embargo, eso no me importó, pensé que lo importante era que todavía estábamos todas juntas… Y que necesitaba comer”, contó la actual futbolista del Racing Louisville FC de Estados Unidos en una entrevista reciente.