Cristiano Ronaldo ficha por el Manchester United y ‘destroza’ a Messi y al PSG

Todo virtual, pero significativo.

Ha pasado más de una década desde que Cristiano Ronaldo se marchó del Manchester United, a donde regresa en el papel de fichaje estrella de este mercado, pero también como un futbolista completamente diferente al que emigró a España a mediados de 2009.

A 12 años de su salida de Old Trafford, el delantero portugués vuelve ‘maduro’.

Cristiano Ronaldo ya es futbolista del Manchester United. El astro portugués abandonó la Juventus el mismo verano en el que Leo Messi también dejó el Barcelona para fichar por el PSG.

Los movimientos de los jugadores que han reinado el mundo del fútbol durante la última década han sido un auténtico boom, revolucionando por completo a los aficionados, que han utilizado las redes sociales para manifestar la grandeza de ambos futbolistas.

Y es que los tuits que publicaron Manchester United y PSG anunciando los fichajes de estos dos astros del fútbol mundial han llevado a que los usuarios también les comparasen en eso.

El tweet del fichaje de Cristiano Ronaldo ya ha superado en RT y FAV al de Leo Messi. Uno lleva una hora y el otro más de dos semanas. pic.twitter.com/Cfp1RQW71E — Jorge (@quillobarrios) August 27, 2021

No sólo en goles, en quién golpea mejor el balón, quién es mejor técnicamente… sino que también ahora han querido medir cuál de los dos movía más en redes sociales.

Y el ganador fue Cristiano Ronaldo.

En apenas una hora después del anuncio oficial del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United el tuit que publicó la cuenta oficial de los red devils sumaba 350.000 retuits, 190.000 menciones y 872.000 me gusta. Una cifra que Leo Messi no ha podido alcanzar a pesar de que su contratación por el PSG se había hecho hacía más de dos semanas.

En total, la publicación del PSG no ha llegado a alcanzar los 200.000 retuits, quedando muy por debajo de lo logrado por Cristiano Ronaldo.

Eden Hazard to replace Cristiano Ronaldo at Juventus? 👀https://t.co/qooITvxnFu pic.twitter.com/VuzptxKsV5 — Mirror Football (@MirrorFootball) August 28, 2021

Fue citado en unas 60.000 ocasiones, quedando también muy lejos del anuncio del regreso de CR7 a Old Trafford. Por último, en el apartado de me gusta, 869.000 personas le dieron al like.

Estos datos han permitido a Cristiano Ronaldo romper un nuevo récord. Los bate sobre el verde a base de goles y lo hace fuera del terreno de juego gracias a la marca que ha construido en torno a su figura. Con ese número de me gusta, el fichaje del futbolista portugués por el Manchester United se ha convertido en la contratación con más likes de la historia.