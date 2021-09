Luuk De Jong habla de su conexión mágica con Memphis: “Nos entendemos sin palabras»

Luuk De Jong afirma que tiene una conexión mágica con Memphis Depay, con el que ya coincidió en el PSV Eindhoven y la selección neerlandesa, y ha confiado en que se mantenga en esta nueva etapa juntos.

«Tengo muy buena relación con Memphis, nos conocemos muy bien del PSV y de la selección. Podemos jugar muy bien juntos, tenemos una conexión muy buena y nos entendemos sin palabras. Ojalá podamos tener la misma conexión en el Barça. Como delantero siempre es agradable tener jugadores a tu lado con tanta calidad», apuntó De Jong.

Respecto al estado físico en el que llega al Barça, explicó que se siente «muy bien». «Tuve una lesión en la Eurocopa, pero ya llevo tres o cuatro semanas entrenando bien, así que me siento en forma y preparado. No sé qué planes tienes el entrenador para el próximo partido, eso hay que preguntárselo a él. Hablé con Koeman y me dijo que estaba buscando un delantero distinto. Ojalá que salga bien», deseó.

Preguntado por las posibles dudas de los aficionados sobre su rendimiento, De Jong reivindicó su historial. «A lo largo de mi carrera creo ya he demostrado mis cualidades al máximo nivel y espero seguir haciéndolo en el Barça. Tengo mucha confianza en hacerlo. Espero que los aficionados me apoyen y que vivamos una gran temporada juntos», pidió.

«Solo estoy cedido un año, así que trabajaré lo más duro posible y veremos lo que depara el futuro», subrayó el delantero, acostumbrado a brillar en días grandes. «Es verdad que a lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad goles en partidos grandes e importantes, pero cuando juego no me importa quién es el rival porque siempre quiero ayudar al máximo al equipo», finalizó.