Champions: Cristiano Ronaldo noquea de un balonazo a una mujer del equipo de seguridad

Un peligro este Cristiano Ronaldo, pero con un corazón como una casa.

Cristiano Ronaldo no dudó en prestar ayuda después de que pateó con fuerza un balón que acabó golpeando accidentalmente a un miembro del equipo de seguridad. La mujer alcanzada por el pelotazo se desplomó en el piso poco antes del encuentro entre el Manchester United contra el Young Boys en la Champions League, informa Sky Sport.

El astro luso se encontraba junto a sus compañeros de equipo en el estadio de Wankdorf, en Berna (Suiza), durante el calentamiento antes de que comience el partido, cuando ocurrió el incidente.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver como CR7, evidentemente preocupado, sale de la cancha saltando una valla para acercarse a la mujer que permanecía de espaldas en el suelo y evaluar su estado.

