Simeone echa un cable a Koeman: “Ha demostrado mucha personalidad»

Diego Pablo Simeone aprovechó para echar un cable a Ronald Koeman en la difícil etapa que está atravesando.

El entrenador del Atlético de Madrid destacó la calidad de la plantilla del FC Barcelona y la «mucha personalidad» de su entrenador, la víspera de enfrentarse al conjunto azulgrana en el encuentro de la octava jornada de LaLiga Santander, que se disputa este sábado 2 de octubre en el Wanda Metropolitano.

«Koeman estará en una situación incómoda y, del lado nuestro de los entrenadores, los que somos colegas lo respetamos como entrenador. Ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor como colega. ¿Equipo en transición? Estamos muy ocupados en nosotros como para estarlo de lo que pueda suceder a otro equipo», comentó.

Acerca del rival que cree que se encontrará en el Wanda, y tras la goleada (3-0) encajada en la Liga de Campeones contra el Benfica, el ‘Cholo’ Simeone cree que los azulgrana serán fieles a su ideario. «Nos imaginamos tantas cosas que no sabemos qué va a suceder. El Barcelona tiene un estilo de jugar ligado al juego asociativo, a la presión y a jugar todo el tiempo en el campo rival, y eso lo ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo», analizó.

En este sentido, Simeone subrayó que el Barcelona tiene una plantilla con «grandísimos futbolistas» a pesar de la marcha de Leo Messi al París Saint Germain. «Seguramente será un partido muy competido. Nosotros estamos buscando crecer nosotros, y la tensión la centramos en eso», manifestó ajeno a la ‘crisis’ del rival.