El FC Barcelona estuvo al borde de la quiebra en marzo: adeudaba 1.350 millones

El FC Barcelona estuvo al borde de la quiebra en marzo.

El director general (CEO) del FC Barcelona, Ferran Reverter, ha explicado que los resultados de la ‘Due Diligence’ encargada por el club para saber la situación financiera en marzo de este año, cuando entró una Junta Directiva presidida por Joan Laporta que se topó con 1.350 millones de euros de deuda y una situación de quiebra, con posibilidad de haberse disuelto el club de haber sido una SAD.

«Encontramos patrimonio neto negativo, situación de quiebra contable. Si fuera una SAD, situación de disolución. También un flujo de caja operativo nulo, con dificultad para pagar las nóminas. Una deuda de 1.350 millones de euros, incumplimientos de compromisos con bancos, ‘ratios’ de Liga y UEFA y de los Estatutos, y tuvimos problemas para inscribir a nuestros jugadores», resumió Reverter, en rueda de prensa.

En lo que calificó de «ejercicio de transparencia pocas veces visto», fue desgranando esa ‘Due Diligence’ para dar al socio y aficionado un mapa de la situación económica que se encontraron en marzo, y que han intentado empezar a cambiar desde entonces.

No obstante, más allá de lo explicado, falta por tener el resultado de un ‘forensic’ que analizar más en profundidad todavía los pagos del ‘Espai Barça’, pagos a intermediarios en fichajes y la fracturación de varias facturas para eludir el control interno del club.

«Hemos encontrado una serie de actividades en las que hemos tenido que profundizar, con ciertos indicios por falta de información en que tuvimos que dar un paso más e hicimos un ‘forensic’ que no está acabado, será en días o semanas, y a partir de entonces tomaremos decisiones», auguró. Pero ese ‘forensic’ es dificultoso por haberse borrado correos electrónicos, por parte de la Junta saliente, y por la pérdida de información al tener los anteriores directivos portátiles personales, no del club.

De momento, avanzó que han detectado indicios de irregularidades. «Hasta que no terminemos ese ‘forensic’, no se podrá decidir si esos indicios se pasan a legal, y los servicios jurídicos decidirían acciones a emprender. Nos tienen que decir si hay motivos o no para ir a tribunales, y para ello hay que esperar al ‘forensic’. Y esa falta de información lo está haciendo todo muy complicado», lamentó.

«No sé si lo peor está por salir o no. Pero ya hemos explicado muchas cosas para entender lo que ha pasado en el Barça estos años. Si saldrán más cosas no lo sé y habrá que esperar», se sinceró el CEO del club.

La ‘Due Diligence’ financiera fue encargada por el FC Barcelona a la firma Deloitte con el objetivo de analizar los resultados del club durante las temporadas 2018/19, 2019/20 y los nueve primeros meses de la temporada 2020/21, y para tener los detalles de la situación económica y financiera hasta marzo de este año, cuando la actual Junta Directiva tomó posesión del cargo.

«La nueva Junta Directiva encuentra una situación económica y financiera marcada por un patrimonio negativo y en situación de quiebra contable y una deuda y compromisos futuros cifrados en 1.350 millones de euros», comunicó el director general.

En su exposición, añadió que se toparon con una necesidad urgente de refinanciación, un flujo de caja operativo nulo y con dificultad para pagar las nóminas por incumplimientos generalizados de los ratios financieros, limitando la inscripción de nuevos jugadores y la toma de decisiones.