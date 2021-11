La estrella de Bélgica excluida de la selección por “su estilo de vida”

Radja Nainggolan se convirtió en el protagonista de unas polémicas declaraciones en medio del inicio de una nueva doble fecha FIFA de cara al Mundial de Qatar 2022 en la que su selección se medirá ante Estonia y Gales por el grupo E de las eliminatorias europeas.

El mediocampista de 33 años se mostró muy crítico con el actual entrenador de los Diablos Rojos, el español Roberto Martínez, quien decidió excluirlo de las convocatorias tras tomar las riendas del equipo después de la Eurocopa del 2016.

“Si ya no juego en la selección es por la culpa de Martínez, no de mi estilo de vida”, aseguró el ex jugador de la Roma y el Inter en diálogo con la cadena de medios belga VRT.

Nainggolan destacó por sus buenas actuaciones tanto a nivel clubes como en la selección, en la que llegó a disputar 30 partidos haciendo un gran papel en la Eurocopa del 2016 alcanzando los cuartos de final contra Gales.

Sin embargo, a partir de allí y tras la asunción del técnico español sus apariciones fueron disminuyendo con el correr del tiempo hasta que finalmente el 27 de marzo del 2018 se convirtió en la fecha de su último partido con los Diablos Rojos.

“En 2016 con Wilmots hice una Eurocopa muy buena, pero Martínez viajó a Italia y me dijo que no podía jugar en la misma posición en la que jugaba en la Roma. Así empezó a alejarme de a poco”, reconoció el actual futbolista del Amberes de la primera división de su país, y agregó: “Él está convencido de que soy un problema en el vestuario”.

Además de su calidad como futbolista, Nainngolan también fue protagonista de varios episodios extradeportivos. Uno de los últimos y más recordados fue cuando se mostró en las redes sociales tomando alcohol, fumando e insultando por el año nuevo en 2018.

Con respecto al consumo de tabaco, el belga explicó que con sus anteriores seleccionadores como Wilmots y Borkelmans no tuvo problemas: “Sabían que fumaba en el balcón, pero me aceptaban. No veo cuál es el problema. Somos profesionales, nuestros pulmones están muy bien entrenados. Lo hacía para luchar contra el estrés que genera la presión de jugar a ciertos niveles”.

A pesar de sus ganas de volver a vestir los colores de su país, Nainggolan tiene clara cuál es la situación, sobre todo después de no ser convocado entre los 23 jugadores que disputaron el Mundial de Rusia 2018.

“Me hubiera encantado aparecer en la selección de 25 o 26 nombres. Pero según él, si integraba la lista, generaría un mal ambiente dentro del grupo. Entonces entendí que ese era el final. Ya no tengo esperanzas, y aunque me llamara no aceptaría”, concluyó.