Ancelotti sentencia sobre la falta en el área a Ocampos (Sevilla): «Los ‘penaltitos’ no se pitan»

Cortita y al pie.

El entrenador del líder de la liga española, Carlo Ancelotti, ha querido poner fin a la polémica por el posible penalti de Alaba sobre Lucas Ocampos en el partido que enfrentaba al Real Madrid sobre el Sevilla.

El preparador transalpino quiso recordar que los propios árbitros, en las charlas que dan a todos los equipos antes de comenzar la temporada, les comunicaron que los ‘penaltitos’ no se pitan. Esto dijo antes de la rueda de prensa posterior al partido de este miércoles 1 de diciembre de 2021 contra el Athletic de Bilbao:

No sé qué se ha montado, me focalizo en lo que tenemos que hacer. He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero son situaciones que los árbitros aclararon a principio de la temporada: los ‘penaltitos’ no se pitan. Hay dos situaciones en el partido, una de Ocampos con un ligero contacto de Alaba, y otra de Vinicius con un ligero contacto con Diego Carlos. No los han pitado porque eran ‘penaltitos’. Estoy totalmente de acuerdo, el penalti tiene que ser penalti claro, porque tienes más posibilidad de marcar que de fallar.