Ancelotti: «Que el equipo sepa sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como quiere es una virtud»

Tres puntos con sangres, sudor, lágrimas y rezando para que el añadido no fuese una penitencia extra.

La victoria del Real Madrid frente al Athletic en la noche del 1 de diciembre de 2021 dejó muchas dudas por el juego de los blancos.

El triunfo permite a los de Carletto Ancelotti establecerse como primeros con una gran ventaja con respecto a sus seguidores, aunque hay ‘peros’.

El entrenador italiano habló en la rueda de prensa postpartido:

En la segunda parte hemos fallado más pases que en la primera y hemos sufrido 15-20 minutos, pero es una virtud del equipo el saber jugar y el saber sufrir cuando no es capaz de jugar al fútbol como quiere . Hay otros que cuando pasa esto bajan los brazos, pero el Real Madrid tiene un carácter muy fuerte y un compromiso muy grande.

Además, disipó todas las dudas que hay entorno a su equipo:

No es suerte el haber ganado siete partidos seguidos . Estoy muy satisfecho, me ha gustado más el final que la primera parte, que parecía una exhibición pero sin ‘punch’ y sin crear oportunidades porque faltaba algo en el tramo final.

La sufrida victoria de los suyos fue por un grandioso Athletic, al que Ancelotti elogió:

Es un equipo muy bueno, que pone mucha intensidad, que nunca ha perdido fuera de casa y que ha descansado dos días más. La primera parte estuvimos bien, pero si en la segunda no aumentamos la ventaja los últimos minutos son así, no hay partido con 1-0 que no vayas a sufrir porque todo puede pasar.