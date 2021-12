Messi y Mbappé, ‘goleados’ a críticas tras el empate del PSG

¡Vaya palo para el astro argentino!

Leo Messi saltó al césped luciendo su séptimo Balón de Oro y el Parque de los Príncipes vitoreaba su nombre sin esperar lo que le vendría encima.

Pero más allá del show inicial, en el campo el único que brilló ayer día 1 diciembre de 2021 fue Gigio Donnarumma, el mejor portero del curso pasado según France Football.

En el partido ante el Niza, los de Pochettino no jugaron a nada y fruto de ello es un resultado aburrido de 0 a 0. Desde Francia, medios como Le Parisien asumen que «el juego del equipo de Mauricio Pochettino se dirige lentamente hacia la nada».

Pero los verdaderos señalados fuero Leo Messi y Kylian Mbappé.

Ambos, que acudieron a la gala del Balón de Oro, pasaron completamente desapercibidos a lo largo de los 90 minutos del encuentro, algo que estalla a la afición parisina que son conscientes del potencial de plantilla que tienen pero que el juego de sus estrellas no se está viendo reflejado sobre el campo últimamente.

El joven delantero francés no estuvo fresco en muchos lances del partido porque no le salían las cosas y, sobre todo, porque el ex azulgrana Jean-Clair Todibo le sacó de quicio.

Del astro argentino, la prensa gala habla de que da «la impresión de que siempre juega al mismo ritmo lento y, en ocasiones, parece desconectado» y medios como L’Equipe ponen en duda la posición en la que jugó ‘La pulga’ ayer, de falso 9, pues no creen que sea la idónea para él.

Y es que si hablamos de números, Messi lleva un solo gol en los 600 minutos que ha disputado en la Ligue 1.