El Barcelona vive su particular ‘noche de los cristales rotos’ en Munich: 3-0 y condenado a jugar la Europa League

El Barcelona afrontaba anoche, miércoles 8 de diciembre de 2021, una final contra el todopoderoso Bayern de Munich. Los de Xavi buscaban realizar una gesta histórica -pasar de la fase de grupos- en el Allianz Arena.

Pero no más lejos de la realidad, un pobre Barça fue completamente sometido a los bávaros en todas las facetas del juego. Débiles en ataque, ni un solo tiro a puerta, y muy vulnerables atrás, el equipo culé jugará la Europa League, lo que es considerado como un fracaso histórico.

Los aficionados confiaban en que, con la llegada de Xavi al banquillo, el Barça pudiera dar la vuelta a la difícil situación del equipo tras un desastroso comienzo de campaña a las órdenes de Koeman. Pero, el famoso ‘Efecto Xavi’, se ha evaporado y se podría considerar ya como una de las mayores mentiras del fútbol de este siglo.

El tiempo pone a cada uno en su lugar y los azulgranas están donde se merecen. Su falsa humildad, la farsa de ‘los valors‘, y el ADN Barsa ha provocado que el karma actúe por sí mismo y ha noqueado a los culés.

Sus mentiras sumadas a una pésima gestión deportiva por parte de los últimos presidentes, Laporta incluido, ha destinado a que el Barça compita en una competición de equipos de menor renombre que el suyo.

Pero más allá de su ‘descenso’ en Europa, el Barsa no para de tirarse piedras sobre su propio tejado. Lejos de hacer autocrítica, los culés culpan a la anterior directiva – la de Bartomeu- como culpable de todo su fracaso deportivo que, tiene culpa, pero se olvidan de figuras como Laporta, Xavi o las vacas sagradas del vestuario que no han sabido llevar a cabo esta situación límite y ya son el hazmerreír de toda Europa.

El partido contra el Bayern no es más que un duro golpe de realidad. Los vendehumos que quisieron engañar a la gente se dieron de bruces contra un Bayern que jugó a medio gas y aún así les goleó. Empezando desde atrás, Ter Stegen sigue sin ser ese portero que salva partidos y comete errores groseros como en el segundo gol de Sane que condena a su equipo.

De la línea defensiva sólo se salva Araújo, y jugadores como Pique o Jordi Alba -que se volvió a lesionar- demuestran que no son lo que eran. Si a ello le sumamos que jugadores como Dest, Lenglet, o Mingueza son muy limitados y no dan el nivel de un Barsa ganador provoca una vulnerabilidad defensiva total.

En cuanto al centro del campo, Busquets sigue sin aparecer y sin demostrar el liderazgo que debería, y De Jong continúa siendo otra mentira más del ‘cruyffismo’ y no demuestra los 75 millones que pagó el Barcelona por sus servicios. Y en ataque, Depay ni está ni se le espera y no deja de ser una sombra por el campo. Su escasa aportación ofensiva no cumple con las necesidades del Barsa que no es otra que hacer gol y él, como delantero, ha fracaso estrepitosamente.

Además, su pareja en ataque, Dembele, es más de lo mismo no provoca ni miedo en las defensas rivales.

Por todo esto, el Barcelona jugará en una competición para segundones, que no deja de ser lo que son ellos ahora mismo y ya hay bastantes dudas sobre si la podrá ganar.