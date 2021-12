Las confesiones de Ángel Di María sobre Messi, su íntimo amigo

En cuanto a lo futbolístico, añadió: “Es un cambio muy grande, nuevos compañeros, forma de jugar, un PSG que intenta jugar un poco más a la contra a diferencia del Barcelona que tenía su toque y la posesión del fútbol. Se intenta equilibrar todo para adatarse a él y Leo a nosotros”.

Respecto del funcionamiento del equipo contó: “En el último partido contra el Brujas demostramos que estamos bien. Con la llegada de Leo Messi tal vez la gente se esperaba un 4-0, 5-0 todos los partidos, pero el fútbol no es eso, es poco a poco ir acomodando las piezas«.

También habló sobre el movimiento de la «Scaloneta», que surgió a partir de los buenos resultados cosechados por la albiceleste al mando de Lionel Sacaloni:

«Nos reímos de eso cada vez que se habla porque se dijo una vez y quedó . Pero (Scaloni y su CT) hicieron un gran trabajo; la Copa América de 2019 se hizo un buen trabajo y era la primera vez que agarraban un equipo ellos y más la selección, con una nueva generación y jugadores que ya no estaban presentes. Se fue armando un lindo grupo y la última Copa América dio todo para poder clasificarnos, para que vaya todo sobre ruedas, para que haya una alegría enorme como la que hay ahora. La expectativa es cada vez más grande por haber clasificado antes y ganar la Copa América”.

Además, recordó con emoción su gol a Brasil en la Final de la Copa América:

«Haber hecho el gol en la final fue un cambio brutal para mí. Me dio una felicidad que jamás imaginé luego de tantas lesiones, de que, si iba o no, y ahora estoy viviendo algo que quiero que no se corte más”.