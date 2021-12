Ceferin sobre el ‘amañado’ sorteo de la Champions: «Fue un fallo de la UEFA y pido perdón»

El Comité Ejecutivo de la UEFA se ha reunido en la mañana de hoy, jueves 16 de diciembre, de forma telemática. Ceferin como presidente de la UEFA ha dado su versión sobre el trabajo de esta institución en los últimos dos años:

Cuando se le pregunta sobre lo ocurrido en el último sorteo de los octavos de la Champions, Ceferin se justifica:

«Nos llegó la Información de que algo fue mal con el software tuve una reunión con ellos de manera telefónica, los proveedores del software y propusieron volver a hacer el sorteo y que no se sabía cuándo se había producido el error. Decidimos ser transparentes y decirlo para aprender cara al futuro. Es muy pronto para saber las posibles consecuencias. No podemos ser tan dependientes de la tecnología. No fue un error humano, fue un error de la UEFA, pedimos disculpas a todos«.