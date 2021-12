Ancelotti sobre los pocos penaltis a favor del Madrid: «Me parece raro»

Retranca italiana antes de echar el cierre futbolístico al 2021.

Carlo Ancelotti comparecía en la rueda de prensa previa al partido de mañana miércoles 22 de su equipo contra el Athletic.

El italiano ha tratado varios temas delicados, entre ellos el aspecto de los pocos penaltis a favor de su equipo en este inicio de campaña:

También, Carletto ha respondido a el caso Isco quitando hierro al asunto.

Es un tema complicado, a nivel personal, técnico… El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo sin él ha demostrado mucho. Se han quedado todos más afectados: Isco, Nacho, Valverde, Camavinga, Marcelo…. Esta buena racha les ha afectado en el sentido que no han tenido minutos. Pero a nivel profesional no hemos tenido enfrentamiento, no me enfadé con él como se ha dicho, han aceptado que el equipo lo ha hecho bien pero se están entrenando bien y esperando una oportunidad. Ahora Isco no puede jugar por mañana por mala suerte y podía ser importante para él este partido.