Laporta, soberbio, avisa: «Que se preparen todos, hemos vuelto»

Laporta continúa con su campaña basada en la comunicación y en el mensaje directo que cale en la afición azulgrana.

Y ayer, lunes 3 de enero, en la presentación de Ferrán Torres aprovechó la situación para mandar un claro mensaje a todos los que dan por muertos al Barcelona.

Rememorando su famosa pancarta en las aproximaciones del Bernabéu durante la campaña electoral pasada, Laporta avisó: «Que se preparen todos, que hemos vuelto» fue la frase que representa el -quizás excesivo- positivismo del presidente en un contexto de crisis económica, deportiva e institucional del club que preside.

Laporta pretende que sus aficionados miren este presente y, sobre todo, el futuro con esperanza. De momento en el presente ya han cerrado a Ferrán Torres que permite al Barça mostrarse como un protagonista activo en el mercado de fichajes.

Eso sí, el ex jugador del City no está inscrito en LaLiga porque el cuadro culé necesita conseguir rebajar la masa salarial de la plantilla. Es decir, si no consigue vender, no puede inscribir a fichajes.

De cara al futuro, el nombre que más ilusiona a la afición culé es el del delantero del Borussia Dortmund: Erling Haaland. Y Laporta lo sabe.

Por ello, el Presidente al ser preguntado por su posible fichaje de cara al próximo mercado veraniego dijo:

«Todo es posible. Estamos en el mercado. Todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça. En los momentos en los que estamos tenemos que mirar muy bien el apartado económico, pero estamos mejorando y todo es posible»

Lo que parece real es que el club azulgrana podría pagar el traspaso de Haaland al Borussia Dortmund, la comisión del agente y el salario del futbolista. El problema no sería hacer frente financieramente a una operación que superaría los 150 millones de euros, sino conseguir rebajar la masa salarial de la plantilla para dar cabida al noruego.

Lo mismo que está sucediendo ahora con Ferran Torres: está fichado y presentado, pero todavía no ha podido ser inscrito. Veremos si todo lo que promete no se queda en humo.