Claudio Bravo se pronuncia ante la posible multa para el Betis

El portero del Real Betis Balompié, Claudio Bravo, ha manifestado su opinión en redes sociales tras la queja del equipo verdiblanco al Comité Técnico de Ábitros, publicada en Twitter, tras el partido contra el Rayo Vallecano por los errores manifiestos de Muñiz Ruiz y Estrada Fernández en el VAR.

Tras la queja, el club se arriesga a una multa por parte del departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol al Comité de Competición.

El chileno se ha pronunciando ante esta posibilidad, declarando»¿No sería mejor multar al y a los que cometen los múltiples errores en el partido, que culpa tienen los demás por decir la verdad? La multa para silenciar«.

No sería mejor multar al y a los que cometen los múltiples errores en el partido 🤔 que culpa tienen los demás por decir la verdad ? 🙈

La multa para silenciar 🤐 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) January 10, 2022

No es la primera vez que Claudio Bravo expresa su punto de vista. En la última junta de accionistas del conjunto de Manuel Pellegrini respondió a un aficionado que criticaba el trabajo de Antonio Cordón, director deportivo bético, y los jugadores de la plantilla que había fichado. La respuesta del guardameta le pedía que apoyara más al equipo y se informara antes de criticar: «Creo que en la vida a algunos nos va bien por algo. La mentalidad de querer ganar siempre y aspirar a lo máximo no se compra en una farmacia. Antes de hablar, mejor dejar actuar. Y a este tipo no le he visto por la ciudad deportiva ni un día, y en el estadio apoyando menos».

Creo que en la vida a algunos nos va bien por algo. La mentalidad de querer ganar siempre y aspirar a lo máximo no se compra en una farmacia. Antes de hablar, mejor dejar actuar. Y a este tipo no le he visto por la ciudad deportiva ni un día, y en el estadio apoyando menos. pic.twitter.com/D4ohcWceYG — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) October 28, 2021

Borja Iglesias fue otro de los futbolistas de la disciplina de Heliópolis que contestó al tweet, dándole la razón a Claudio Bravo: «Nada más que añadir», declaró.

Nada más que añadir. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) October 28, 2021

El tweet por el que el Betis se enfrenta a ser sancionado es el que publicó el pasado domingo: «El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible».