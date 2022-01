El Betis de Canales elimina 37 años después al Sevilla en un derbi muy caliente

Volvió el derbi sevillano 18 horas después. Un Betis – Sevilla con mucha tensión por el por el lanzamiento de una barra de plástico de 50 centímetros por parte de un espectador a Joan Jordán, además una noche y una mañana con comunicados de ambos clubes, opiniones de futbolistas a base de tweets e intentos para que el partido se retrasara para el próximo miércoles.

Julen Lopetegui planteó un Sevilla que estuvo mucho más suelto intentando atacar, planteando una variante táctica con tres centrales y dos carrileros. Los dos partidos parecían el mundo al revés. El sábado veíamos a un Betis mucho más vertical, le costó anotar y, sin embargo, el conjunto sevillista llegó una vez y anotó el gol Papu Gómez. Cuatro minutos más tarde empataría Fekir. Parecía que hoy estaba un nuevo Sevilla lanzado al ataque, buscando el gol en todo momento, mientras el Betis prefería salvaguardar el resultado. En cambio, fue el que consiguió el gol y la victoria final.

Sergio Canales aprovechó un extraordinario pase de Carvalho en el minuto 73 desde el centro del campo a la banda derecha que bajó majestuosamente, piso área de manera segura y con la zurda le pegó al centro. Intentó pararlo Alfonso Pastor, pero no lo consiguió atajar y subió el gol al marcador para ponerse de cara el encuentro a los verdiblancos, en lo que sería el marcador final. Pero no fue la única ocasión clara. En el minuto 44, casi al comenzar la reanudación del partido, Juanmi anotó un gol que fue anulado por fuera de juego. Sacó la falta Fekir, y en el rebote, disparó Edgar y en el rechace, de nuevo Guido. Tras dos ocasiones de gol, el balón se quedó en el área ante un batiburrillo impropio de la defensa del Sevilla, que cazó Juan Miguel, pero no subió al marcador.

El Sevilla pudo empatar el partido en los últimos minutos del encuentro. Jules Koundé tuvo su oportunidad de cabeza que se fue al larguero tras un pase en largo de . Menos de un minuto después fue Lucas Ocampos, que dio una vuelta sobre sí mismo dentro del área y despejó Rui Silva. Por su parte, Cristian Tello intentó alargar la distancia del Betis en el marcador con el disparo de una falta cercana al área en el minuto 94.

La acción polémica fue cuando Ocampos pidió penalti en el minuto 63 por una posible mano de Sergio Canales cuando el argentino puso un centro desde la banda derecha tras una buena contra sevillista. Se notó un partido muy físico y que se trataba de que los jugadores estaban calientes por lo sucedido ayer. Ocampos puso el pie por encima de una pelota que iba para Edgar tras el envío de Álex Moreno. El lateral izquierdo bético también le dio un rollidazo al Tecatito. Además, Montiel agarró de la camiseta a Álex Moreno tras un buen pase de Sergio Canales o Willian Carvalho llegó tarde a por un balón con Acuña.

El partido se retomó en el minuto 39, pero con muchos condicionantes que modificaron lo visto en el encuentro disputado en el día de ayer. El Betis salió con un único cambio en su once con el debutante Sabaly, tras fichar el pasado verano, dejando fuera de la convocatoria a Bellerín, que cayó noqueado en un lance con Diego Carlos. El Sevilla dio entrada a dos jugadores muy importantes, ya recuperados, como son Jules Koundé y Marcos Acuña, quedándose en casa Jordán tras las recomendaciones sanitarias, mientras que Gudelj se quedó en el banquillo. En el segundo tiempo debutaría Tecatito Corona con dos buenas actuaciones y destellos de calidad.

La plantilla verdiblanca celebró efusivamente la victoria en el derbi sobre el terreno de juego y el gol de Sergio Canales que les da el pase a los cuartos de final de Copa del Rey, eliminando al eterno rival.

¡El @RealBetis es equipo de cuartos de final! ✅ Los verdiblancos eliminan al @SevillaFC y tienen licencia para soñar tras un derbi que será difícil de olvidar#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/h3nqq6UVlI — DAZN España (@DAZN_ES) January 16, 2022

Sin embargo, el mexicano Andrés Guardado se mofó de Joan Jordán tirándose al suelo tras darse con una botella de agua en la cabeza en la celebración.

En medio de la celebración… ¡ojo al gesto de Guardado! 😮#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/DTSG08UI3m — DAZN España (@DAZN_ES) January 16, 2022

Ficha de partido: