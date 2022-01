Cuarta temporada del Atlético de Madrid sin alcanzar los cuartos de final

El Atlético de Madrid continúa en crisis. Empatado a puntos con la Real Sociedad por la cuarta plaza de Champions, a la espera de jugar los octavos de final de la máxima competición continental contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo y eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, y ya van, cuatro temporadas consecutivas. Tras conseguir la Liga en la última jornada la temporada pasada, los colchoneros podían pensar que este año podrían dar rienda suelta a repetir la lucha por el título liguero, otra Copa o extender el júbilo a nivel europeo.

Sin embargo, el Atlético del Cholo este año es un cuadro. No le sale nada. Si el Manchester los elimina de la Champions, lo único que podría salvar como objetivo mínimo a esta desastrosa temporada sería posicionarse entre los cuatro primeros de la Liga. Era una temporada que, sin ninguna posibilidad para repetir título y ser prácticamente imposible optar por un título internacional a menos de caer a la Europa League, podía ser un año muy bonito para la Copa del Rey. Reencontrarse con el torneo del KO nueve años después.

Diego Pablo Simeone lo ha intentado de todas las maneras posibles. Ha quedado eliminado por una acción a balón parado y un error de la defensa. En la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic fue eliminado por dos acciones también a balón parado, pero en este caso por dos córners. No se puede aspirar a los objetivos como clasificarse a Champions u optar a algún título si no existe portería a cero, que muchas veces se ha criticado al Cholo Simeone, pero ya no hay ni goles en un marco ni en otro de la portería porque hay poca pólvora en la delantera.

La era Cholo comenzó con equipo defensivo jugando con 5-3-2 cada partido y ahora apuesta por una defensa de cuatro, y sin embargo, tampoco da con la tecla. Siete derrotas en los últimos 12 partidos, perdiendo la posibilidad de ganar dos títulos como la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Yannick Carrasco pudo anotar el primer gol en el minuto quince de partido, que se estrelló contra el palo tras recortar dentro del área y un gran pase de Rodrigo de Paul. Otra ocasión muy importante anulada por fuera de juego fue Joao Felix en el minuto 41 tras un pase largo, un recorte del portugués y un tiro muy bueno que tocó en el palo. El mexicano Héctor Herrera y el belga Yannick Carrasco fueron los jugadores que más se mantuvieron en su línea.

En el minuto 33 llegó el gol de Januzaj con un cabezazo magnífico y un salto tremendo tras una magnífica jugada de Mikel Merino, que se apoyó en Zaldua y puso un gran centro en el segundo palo para que metiera la cabeza y anotara el tanto vasco entre tres defensas del Atlético de Madrid. Banda derecha, medio ruleta, el centro es perfecto y cabezazo para enmarcar. El segundo gol de la Real fue obra de Sorloth tras un fallo garrafal de Felipe en defensa.

Este partido también tuvo polémica con una entrada dura en el brazo de Vrsaljko, realizada por Aihén Muñoz. Se la devolvió el atlético Mario Hermoso en el minuto 30. También hubo una patada dura de Felipe a Oyarzabal en el muslo derecho en un partido lleno de tensión. Koke Resurreción reclamó un penalti en el minuto 40, cayendo al área tras la presión.

