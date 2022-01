Isco y Hazard salvan al Real Madrid de la eliminación de Copa

Una remontada heroica con la creatividad de Dani Ceballos, el regalo a Isco y la contundencia de Hazard dan al Real Madrid el pase de Copa del Rey en los minutos finales de la prórroga.

El Real Madrid no tiene fondo de armario en el banquillo. Carlo Ancelotti necesita alinear a los titulares si quiere conseguir ganar títulos. En un partido que no le debería haber dado muchos problemas para pasar de ronda después de levantar la Supercopa de España en Arabia Saudí, ser el líder en la Liga y seguir vivo en la Champions League, estuvo a punto de caer eliminarlo en la Copa del Rey.

Veremos las diferencias el domingo en el Santiago Bernabéu. Mismo rival y diferente estadio. El entrenador italiano sacará la unidad A en la competición doméstica tras apostar por la unidad B en la competición del KO. Luka Modric y Casemiro salieron quince minutos antes del tiempo reglamentario para parar el miedo a la contra del Elche.

Este era el segundo partido copero del Real Madrid esta temporada. En el primer encuentro ante el Alcoyano ganó uno a tres, pero con más suerte que brillo con dos regalos en un enfrentamiento muy igualado, impropio de las dos categorías que lo diferencian. En un partido en el que el conjunto de Carlo Ancelotti no estuvo a la altura, el Elche lo mandó a la prórroga.

Isco empató el partido en el minuto 108 gracias a un regalo de la defensa del Elche, tocando levemente con la bota derecha. Casemiro entró en el área como si de un delantero se tratara y asistió a Dani Ceballos. El futbolista utrerano disparó a portería con su pierna mala, la izquierda, y el futbolista malagueño cazó ese balón en el área. Cinco minutos antes anotaría el primero el Elche con un disparo de Gonzalo Verdú fuera del área tras repeler la defensa madridista el tiro de falta del futbolista catalán.

El gol del Elche se produjo una expulsión que no fue a Marcelo en el minuto 102 dejó al equipo blanco con diez sobre el terreno de juego. El árbitro se equivocó porque el lateral zurdo no llega a tocar al jugador del Elche y toca balón. El brasileño metió presión desde atrás a Tete Morente que se dirigía a la portería defendida por Lunin. Además, no fue el último hombre del equipo visitante, ya que Lucas Vázquez se situaba por detrás. La máxima pena debería haber sido tarjeta amarilla por la poca gravedad de la falta.

Hazard salió al rescate de los madridistas tras un pase en largo medido de Alaba por la banda izquierda, que le llegó al belga, regateó al portero ilicitano y anotó a placer con la portería vacía.

Ficha de partido: