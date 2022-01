¿Quién es Reinildo? Conoce al nuevo fichaje del Atlético de Madrid

Muchos se preguntarán quién es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Para sorpresa de otros, es un lateral, pero no derecho. Algo que no entienden desde las gradas del Metropolitano, pues la salida de Trippier deja un hueco en el carril derecho que, de momento, no ha sido suplido.

Reinildo Mandava es un lateral izquierdo que llega del Lille francés, vigente campeón de la Ligue 1.

El jugador viajó este mismo lunes 24 de enero a la capital de España para pasar los reconocimientos médicos y ultimar esos detalles finales con el Atlético de Madrid. Hablamos de un jugador bastante desconocido en nuestro país. Tiene 28 años, es natural de Mozambique pero no ocupará plaza de extracomunitario.

Y es que, los futbolistas pertenecientes a la Asociación de Estados Africanos así como los pertenecientes a la Asociación de Estados Caribeños y de Pacífico no son considerados extracomunitarios a efectos prácticos en el fútbol español desde 2007. Y ello gracias a la aplicación del conocido como Convenio Cotonou.

Pero, sobre todo, el punto a favor de Reinildo es que su principal característica es la fortaleza defensiva, algo que quería el Cholo. El lateral, potente en lo físico, con buen recorrido, buen pase de media distancia, destaca por su buen despliegue, y mucho recorrido e intensidad a la hora de defender.

El jugador fue elegido mejor lateral de la Ligue 1 en el curso pasado. Pero no por la prensa o los aficionados, sino por el ‘Sindicato de Jugadores profesionales de Francia’, es decir, por los propios compañeros de profesión del jugador.

Su carrera comenzó en un club de Mozambique, el Ferroviario da Beira. Sus buenas actuaciones le permitieron fichar por el filial del Benfica y, tras varias cesiones en clubes de la liga portuguesa, en 2019 el Lille decidió acometer su fichaje. Pero su temporada cúlmen ha sido la 20/21.

Es un lateral que en lo defensivo es intenso, promedia 4,3 ‘tackles’ por encuentro en este curso en la Ligue 1, además de 1,2 intercepciones y casi dos faltas por partido. Es decir, que es intenso en la marca. En cambio, en lo ofensivo tiene más carencias. A pesar de ser buen llegador, sus cero asistencias la temporada pasada ya dicen mucho como es este Reinildo.

Lo que está claro es que Reinildo aportará mucha más consistencia defensiva, aspecto imprescindible en los equipos del Cholo y que, con el lateral mozambiqueño, buscarán mejorar la presente temporada y despejar las dudas que hay alrededor del técnico argentino, sobre todo, después de la eliminación en la Supercopa de España.