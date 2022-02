Cristóbal Soria protagoniza uno de los mayores ridículos de ‘El Chiringuito’

El Real Madrid no pudo ante el Athletic Club en San Mamés anoche, jueves 3 de febrero.

Los ‘leones’ ganaron con un solitario tanto de Berenguer en los minutos final, lo que supuso la eliminación de los blancos de la Copa del Rey.

Tras esto, muchos fueron los antimadridistas que se alegraron como de costumbre del mal del Real Madrid.

Entre ellos, como no, el tertuliano de ‘El Chiringuito’ Cristóbal Soria. No es un secreto que el sevillano siempre le desea lo peor al club merengue -dentro del ámbito meramente deportivo- y ha dejado varias joyas que generan furor entre los espectadores del programa.

Disfraces, canciones, y más ‘shows’ cuando al Real Madrid no le van bien las cosas y, anoche, era otro día perfecto para que Cristóbal sacara su lado más imaginativo.

Cuando estaba hablando Tomás Roncero, Soria se acercó por detrás de él para darle un susto con una trompeta.

Este instrumento musical lo escogió como homenaje a Asier Villalibre, jugador actual del Atheltic Club de Bilbao que siempre saca a relucir dicho instrumento cuando su equipo, el mismo que eliminó al Real Madrid, gana algún título.

Pero se vio que Cristóbal Soria no ensayó previamente. El sevillano improvisó y le salió mal la jugada.

Tras hacer, según sus compañeros «el ridículo», Cristóbal de modo frustrado dijo: «La madre que me parió».

Sorprende que, aunque no le salga ningún sonido de la trompeta, Roncero ni se inmuta y decide ignorar a Soria para acabar con su discurso.

Cuando Tomás termina, las cámaras, como no podía ser de otra manera, enfocan a Cristóbal para que diese una explicación de lo ocurrido:

«No he tocado una trompeta en mi vida. La madre que parió a la trompeta. Por poco se me sale un ‘huevillo’ y todo. Esto no hay quien lo toque».