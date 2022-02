El Real Madrid cae eliminado con un Ancelotti que no cree en Hazard, Bale y Jovic

El Real Madrid se despidió de la primera de las tres competiciones por las que tiene que pelear. Líder en la Liga y vivo en la Champions League, estando en los octavos de final contra el Paris Saint Germain: es a lo único que se puede aferrar Florentino Pérez. El cuadro blanco había conseguido tres victorias contra el Athletic esta temporada, dos en Liga y una en la final de la Supercopa de España.

Carlo Ancelotti se equivocó en el planteamiento de esta competición. El Atlético de Madrid cayó eliminado por la Real Sociedad, mientras que el Athletic Club de Bilbao fue el verdugo del Barcelona y del equipo blanco. El técnico italiano no se tomó enserio en ningún momento la Copa del Rey, estando por momentos eliminado a las primeras de cambio contra Alcoyano o Elche, siendo la efectividad y la calidad de los blancos lo que salvaba en última instancia el encuentro. Pero en esta ocasión no fue así.

En el fútbol, los goles son amores. Al equipo merengue le faltaba llegar a portería y, sin un delantero centro en el terreno de juego se hacía imposible. Marco Asensio actúo de falso 9 debido a la lesión de Karim Benzema o Mariano Díaz, que echó en falta el equipo. La pólvora la podría haber puesto Luka Jovic, por el que Ancelotti no confía. Pero no es el único: Eden Hazard o Gareth Bale, dos de los traspasos más caros que ha efectuado el Real Madrid en los últimos años, no jugaron ni un solo minuto en la eliminatoria. El técnico italiano se agarró a una posible prórroga, pero fue muy arriesgado porque a un minuto de finalizar el partido, el equipo vasco sacó la garra que le faltó a los madrileños.

Casemiro erró en su pase que recuperó el medio del campo del Athletic que, en un pase en profundidad para Álex Berenguer, consiguió, con un zurdazo raso al palo largo, sacarle las telarañas de la portería defendida por Courtois en el minuto 89. Pero los blancos quisieron empatar hasta el final. Isco y Militao pudieron empatar el encuentro, pero el primero estaba en fuera de juego y el segundo quiso rematar, pero hizo falta sobre Yuri. Otros jugadores que no demostraron su valía fueron los internacionales con fatiga como Vinicius.

El Real Madrid consiguió un pase en adelante en la recta final del partido con disparos de Alaba desde la frontal en el minuto 87 o Casemiro, que se plantó en el área solo en el minuto 81. Un equipo que estuvo cómodo en los últimos quince minutos después de un encuentro en el que Courtois fue el jugador más destacado con ocasiones de Berenguer en el minuto 68. Pero podrían haberse adelantado antes cuando el VAR revisó un posible penalti por mano de Nacho en el minuto 51.

Carlo Ancelotti se centra en la Liga, que pasará por Granada, sin Vinicius: a la espera de que busque un recambio para él y para Benzema.

Ficha de partido: