Al Sevilla le puede la presión del liderato por la Liga

El Sevilla fue a Pamplona a no perder. Y así, es complicado llevarse los tres puntos de El Sadar. El discurso de Julen Lopetegui no se adecúa a lo que se ve sobre el terreno de juego, que a la espera de efectivos en la delantera, la pólvora se volvió a quedar atascada para no poder materializar ninguna ocasión, empatando a cero contra el Osasuna.

El once inicial hispalense sufrió dos bajas inesperadasEl técnico vasco planteó un partido con tres defensas y dos laterales ofensivos, con dos delanteros pegados a las bandas y en punta un falso 9. Un planteamiento que no le salió bien porque fue un partido en el que no hubo apenas ocasiones de gol.

Tecatito Corona fue el futbolista más desequilibrante del partido, que repartió calidad en el juego. El nuevo fichaje del Sevilla tiene un guante en la bota. Regateó a tres defensas del Osasuna a falta de un minuto para llegar el descanso del partido. Tras diblar en el carril derecho, centró el cuero en una acción en la que no llegó Óliver Torres. También jugó una segunda parte buenísima.

Tercer empate consecutivo en Liga de los sevillistas que no ganan desde el 9 de enero contra el Getafe. El motivo por el que no pasó del empate a uno contra el Valencia en Mestalla y de remontar la igualdad a dos contra el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán era la falta de jugadores atacantes, pero ahora, tras dos fichajes de envergadura como son el Tecatito Corona y Anthony Martial, el Sevilla no es capaz de pasar del empate. Tres puntos de nueve que pueden ser vitales para la recta final del campeonato doméstico.

Ficha de partido: