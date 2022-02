El presidente del Rayo Vallecano sobre el ‘Caso Santiso’: «Si las jugadoras dicen que hay que echarle estarían mintiendo»

La polémica sobre el ‘Caso Santiso’ continúa.

Tal y como informamos desde Periodista Digital, el entrenador del Rayo Vallecano femenino, Carlos Santiso, animó «en una charla informal entre amigos» a cometer una agresión sexual como la que llevaron a cabo «los del Arandina» contra una niña de 15 años.

Y es que se filtró un audio de Whatsapp de hace cuatro años en el que Santiso dice «Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer una como los de la Arandina. Nos falta que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en ‘jaris’ y cargárnosla todos juntos. Eso es lo que une a un cuerpo técnico y a un equipo. Mira los de la Arandina, que iban directos al ascenso. Buen domingo, chavales.»

A pesar de esto, el presidente de la entidad, Martín Presa, ha vuelto a reiterar su máximo apoyo a Santiso.

Y lo hizo tras el partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Rayo y el Betis. Martín Presa atendió al programa radiofónico de la COPE ‘Tiempo de Juego’.

Según el Presidente rayista, «las jugadoras no han pedido no han pedido que echen a Carlos Santiso. Si no todo lo contrario y esa es la única verdad». «Es todo un montaje de la AFE», añadió Presa refiriéndose al comunicado emitido por el sindicato en el que las futbolistas del Rayo estaban en contra de la contratación de Carlos Santiso como técnico.

«Los comentarios -de Carlos Santiso en el audio filtrado- ni a mi ni a nadie de la directiva del Rayo los apoyamos. Los comentarios son condenables«, dijo Presa.

«Las jugadoras venían a hablar conmigo y las últimas venían llorando porque no estaban cómodas -con el entrenador anterior a Carlos Santiso- y antes de firmar a Santiso preguntamos a todas las jugadoras cómo veían a Carlos Santiso para contratarle y lo veían bien. Si alguna dice lo contrario estarían mintiendo y dicen que están muy agusto con él. Todas las jugadoras a las que he preguntado dicen que sería un error prescindir de Santiso«.

Además, volvió a condenar el escrito emitido por AFE de nuevo. «El escrito que firma en nombre de las jugadoras lo escribió AFE. La mayoría de las jugadoras no sabían nada. Ese escrito no está acompañado del comportamiento que ha tenido este señor en los años posteriores al audio y de las dos semanas que lleva trabajando con nosotros». «Es completamente falso que hay acoso sobre las futbolistas«, aclaró.

«Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho diciendo que es muy injusto el trato que está recibiendo Santiso», añadió Martín Presa.

«Es una persona que ha pedido perdón hasta de rodillas. El entrenador pide perdón. Y lo pide sentidamente. Las personas que estamos educadas creemos que cuando alguien está arrepentido hay que perdonarle«, aseguró.