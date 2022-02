Labi Champion, el íntimo amigo de los futbolistas: «Yo organicé la despedida de soltero de Joaquín»

Después de varias entrevistas en ‘El Var de Periodista Digital’, por donde han pasado Danae Boronat, Usuario Arroba y GolDeGodin, toca el turno de Labi Champion.

P.: Hoy en ‘El Var de Periodista Digital’ tenemos a un invitado especial, Labi Champion. Bienvenido Labi.

R.: Muy buenas a todos un placer estar aquí con vosotros y hacer una entrevista humana y elegante.

P.: Para quien no te conozca ¿Quién es Labi Champion?

R.: Es una persona muy conocida anivel nacional por el mundo del deporte pero siempre llevo por bandera a mi familia. Yo soy el mayor de 12 hermanos y apenas tengo estudios porque con 13 años me sacaron de mi pueblo para irme a Ibiza con mi tío Manolo para ayudar a mis padres a dar de comer a mis hermanos. Yo hablo 5 idiomas sin hablar ninguno y tengo 5 carreras sin tener ninguna.

P.: Ahora te rodeas de gente mi conocida cómo futbolistas ¿cómo diste ese salto?

R.: Los saltos en la vida son positivos o negativos. Yo pude dar un salto económico pero quise el salto humano. Siempre digo que ante la dignidad y el dinero me quedaré con la dignidad de mis amigos. Yo nunca he traicionado a un amigo mío y así ha sido toda mi vida. Entonces el salto lo di por conocer a mi amigo “Camachín”, José Antonio Camacho Alfaro, por los años 80. Desde entonces me abrió las puertas de todo lo que soy hoy y no he cerrado ninguna. Son saltos de cariño, de lealtad y de ser amigos de mis amigos.

P.: He visto en tu instagram que le has dedicado un vídeo a Joaquín el futbolista del Betis ¿Qué te une con Joaquín?

R.: Mucho. Joaquín está en mi 11 titular siempre. Yo le conocí muy jovencito. Ayer le dediqué unas palabras a Joaquín y le dije que, cómo se va a retirar, a mí me haría muchísima ilusión que el Betis ganara la Copa del Rey 1-0 y marcara el gol Joaquín y saliera por la puerta grande. Que se fuera con la Copa y que la gente vea el adiós de Joaquín futbolísticamente. Porque Joaquines e Iniestas van a tardar mucho en salir. Yo le quiero con locura. Es una pena que tenga que decir adiós a los terrenos de juego pero él seguirá vinculado al fútbol.

P.: Has dicho que Joaquín pertenece a tu 11 ¿Quién completaría ese 11?

R.: Muchísimos. Camacho sería el entrenador. Los demás Jordi Alba, Fernando Hierro, Roberto Soldado, Parejo, Villa, Koke, Gabi, Busquets… ¡Si es que no quiero dejar a ninguno! Tengo tantos amigos futbolistas que tendría doscientos mil 11. Pero de verdad, cuando hablo de fútbol hablo para todo porque es injusto que hable de 3 y me deje a 3.000. Yo tengo muchos amigos futbolistas, pero por ejemplo, Joaquín viene a mi casa, Fernando Hierro viene a mi casa, Jordi Alba también, Casquero… Gente que es más mía porque trato con ellos.

P.: Dentro de haber vivido mucho con gente conocida ¿Qué anécdota podría contarnos?

R.: Podría contar miles. Yo por ejemplo organicé la despedida de soltero de Joaquín. Estábamos rodeados de futbolistas, toreros, cantantes… Yo me acuerdo que su mujer, Susana, siempre me decía “Tito te doy 12.000 euros si me dices la verdad de la despedida” y yo le decía que no se la podía decir porque Joaquín me daba 15.000. Son anécdotas curiosas y cómo esas tengo muchas. Estar al lado de Joaquín es una bendición de Dios. Es que conozco a mucha gente. Mi ‘Camachín’, Ángel Fernández que fue vicepresidente del Barça, hay muchos. Yo soy del Barça pero no soy anti nada porque tengo amigos en todos los equipos. De primera, de segunda, de cuarta… Tenistas, toreros, en el mundo del baloncesto, del balonmano, en el pádel Lebrón es muy amigo también. Ese ‘golfillo’ de Lebrón luego le ves en la pista y es ganador, cómo Nadal. Tienen un carácter y una fuerza que luego estás con ellos y parece que no son ellos. Son tan humanos que parecen otros. Pues lo mismo le pasa a Joaquín. Es muy difícil que salgan de los estadios ovacionados cómo lo hacen Joaquín e Iniesta. Se tiene que querer mucho a un futbolista para que pase eso.

P.: También tienes un rincón en Radio Marca, ‘El Rincón de Labi’.

R.: Pues sí, en Radio Marca Baleares y gracias a muchos de mis amigos. Lo que pasa es que ‘El Tito Labi’ va por libre. No estoy hipotecado con nadie. Hago entrevistas en Radio Marca, luego me llama la COPE y hago otra. Me llama Onda Cero y hago otra. Y esa es la elegancia de ‘El Labi’. Tú me has llamado a hacer una entrevista y a que no te he dicho que no. Eso sí. Siempre que hago una entrevista me acuerdo de una frase que me dijo mi padre: “Nene, lleva la cabeza muy alta toda la vida porque es la grandeza y la riqueza del ser humano”. Y me quedo con esas palabras de mi padre. Soy un afortunado de la vida. He ganado muchas Champions y no económicas. TELEVISIONES Siempre lo he dicho, muchas televisiones me han ofrecido dinero por hablar de mis amigos y he dicho que el dinero de mis amigos es la honradez y la lealtad. Jamás voy a traicionar a nadie. Así es mi forma de ser.

P.: ¿Te han llegado a ofrecer mucho dinero por hablar de ciertos personajes públicos?

R.: Yo nunca voy a decir nada. Porque la gente está podrida por la envidia. Si tú me intentas buscar cómo me lo pasé en la despedida de Joaquín te diré que muy bién que cómo nos reímos. No más. Yo se que si me hiciera falta de manera económica, se que si toca 60 puertas de futbolistas me ayudarían. Antes que ir a una televisión y traicionarlos. Eso es lo que me hace ser grande. Cuando tienes un problema tienes que ir con la verdad. A mí me parte el corazón lo que hacen con mi amigo Iker Casillas. Se ha separado de Sara Carbonero pero hay que respetar. No hay derecho de que le persigan tantas horas del día. También mi amigo Kiko Rivera. A mí me gustaría que estuviese con todos bien. Yo he estado a su lado y es de lo más cariñoso que hay en España. Habla mal 3 segundos y es lo único que sacan. No sacan lo bueno. Eso es lo que me duele de las televisiones. Yo estoy muy feliz siendo quién soy y haciendo esta entrevista también. Yo lo único que quiero es que todos estén bien y que se respeten a los demás. Cuando Paula Echevarría y Bustamante se separaron las teles no paraban de hablar de ellos. Y yo era muy amigo de ellos y les deseo lo mejor. Se separa la gente y ya está, pero no soy capaz de ir a las teles. Que cada uno haga lo que quiera. Yo si voy a la televisión y hablo de Casillas me tiraría 8 meses sin dormir, porque he hablado mal de un hermano mío. Pero no hay que hablar mal de la gente. Porque se tienen problemas. A mí me gustaría comer con Kiko Rivera y con Pantoja. Haría de árbitro y estoy seguro que al final nos abrazaríamos los tres.

P.: ¿Labi Champion de donde viene?

R.: Mi padre tenía una pescadería que se llamaba ‘El Labios’.Y por eso me quede con ‘El Labi’. Luego, yo me vine a Ibiza y Marc Ostarcevic, el ex marido de Norma Duval, empezó a llamarme Champion porque siempre me veía rodeado de champions: Fernando Hierro, Camacho, Messi… Empezó así y ahora a nivel nacional me conocen todos cómo Labi Champion. Todos me conocen así. Y ahora me acuerdo cuando de pequeño abría el frigorífico y no teníamos de nada (se emociona). Ahora mis hijos tienen de todo y esa es mi felicidad. Yo me acuerdo de esas cosas.

P.: Ya sabemos que eres muy conocido pero además de las buenas también habrás tenido malas experiencias.

R.: Yo he ido a comer mi pareja y me ha llamado mi hijo diciéndome que qué hago en tal lado y eso era mentira. A mí me han hecho 14 perfiles falsos en Instagram. Y eso es duro. Porque yo soy un ‘desgraciao’. Soy una persona que el que me conozca nunca va a hablar mal de mí.