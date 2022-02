El barcelonismo se lleva un brutal zasca por parte de un tertuliano de ‘El Chiringuito’

Caía la noche y, como de costumbre, a la 00.00 horas del día 24 de febrero, ‘El Chiringuito’ comenzaba a rodar otro programa más.

Dicho programa, y por motivo de la vuelta de los dieciseisavos de la Europa League entre el Nápoles y Barcelona, Pedrerol enviaba a Jose Álvarez, colaborador del programa, al hotel en el que se hospeda el conjunto de Xavi.

Álvarez comentaba la situación de los azulgranas con respecto a la eliminatoria en la que se juegan el pase a los octavos tras quedar 1 a 1 en la ida. La conexión en directo del reportero con el plató de ‘El Chiringuito’, más allá de emitir información cercana del equipo de Xavi, fue calificada como «paradigmática» por uno de los tertulianos estrella del programa: Juanma Rodríguez.

El madridista, que siempre entra a los programas una hora más tarde, soltó la primera joyita antes de sentarse en su sitio.

«Me ha parecido paradigmática la conexión que has hecho con Italia -hablando con Pedrerol- de la tristeza de la competición. Es un sitio oscuro, no hay nadie. En realidad, es poético lo que ha hecho Jose Álvarez porque define muy bien lo que es la Europa League. Es un hotel poco iluminado, e incluso desvencijado», fue la primera intervención de Juanma.

Tras describir la situación actual del Barça utilizando múltiples comparaciones, el tertuliano soltó la primera bomba:

No contento con poner en su sitio a la banda culé del programa, el bueno de Juanma Rodríguez recordaba unas palabras de Jose Álvarez que dijo este el día anterior:

«Me llamó mucho la atención lo que decía Jose Álvarez ayer, en claro tono de provocación, que decías que el Real Madrid no tiene ninguna opción de eliminar al PSG. No Jose Álvarez, el que no tiene ninguna opción es el Barcelona porque no están en competiciones distintas. Y la competición en la que está el Barça pues mira tú la gente de Nápoles -sólo había un aficionado del conjunto italiano- que hay ahí en el hotel del Barcelona».