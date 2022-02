El alegato de Évole criticando a la UEFA por su postura en la guerra se estampa contra el piso

Es lo que se llama ir a por lana y acabar trasquilado.

Y es verdad, vaya por delante, que la crítica que realiza el comunicador catalán está cargada de razones.

El problema es que a Jordi Évole se le ve demasiado el ‘cartón’.

Y lo mismo que cargan las tintas contra la UEFA por no enfocar un cartel en el que se condenaba la guerra en Ucrania, también se podría, perfectamente, meterle el dedo en el ojo a esos dirigentes socialcomunistas que blanquean las acciones bélicas de Vladímir Putin.

El periodista de laSexta se quedaba sorprendido al ver como las televisiones con los derechos para dar los partidos de las competiciones europeas de fútbol evitaban pinchar las zonas de los estadios en los que se condenaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia:

Ayer la UEFA no pinchó el plano de la pancarta contra la guerra. Hemos cedido tanto que ya no sabemos hasta donde estamos dispuestos a llegar para que nuestro mundo ficticio no se derrumbe: supercopas en Arabia, mundiales en Qatar, el último en Rusia, JJOO en China… Así nos va.

— Jordi Évole (@jordievole) February 25, 2022