El futbolista ucraniano del Sporting de Gijón: «Quiero ir a la guerra»

Desgarrador testimonio. Así ha comenzado la mañana de hoy, viernes 25 de febrero, tras la declaraciones de un futbolista ucraniano debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Esto salpica a todos. En la economía europea y mundial, en los intereses de los estados y, por supuesto, en el deporte también. Y es que en nuestras ligas nacionales, en todos los deportes, hay varios jugadores de origen ucraniano.

Uno de ellos, es el futbolista del Sporting de Gijón, Vasyl Kravets, que ha concedido una entrevista al programa radiofónico de ‘A Diario’ en Radio Marca.

La primera intervención del defensa ucraniano en el programa fue:

«Lo primero que quiero decir es que esto viene de 8 años atrás. Rusia entra en Ucrania y empieza a atacar a nuestra gente. Estamos muy jodidos«.

La culpa de esta situación

«Están matando a gente, a civiles, en hospitales… todo es culpa de Putin, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putin. Somos un país que quiere vivir tranquilos más años y que no queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos. No queremos morir y no queremos matar», dijo Kravets.

Kravets continuó sincerándose. «¿Por qué mi madre tiene miedo de vivir ahora en Ucrania? Porque es la culpa de Putin. No puede ser que después del coronavirus que estábamos jodidos y nos haya cambiado la vida, es increíble que pase esto ahora. Alguien tiene que entrar a Ucrania con armas porque necesitamos ayuda«.

El defensa del Sporting respondió sobre la situación de su familia:

«Mi familia está allí y se juntan en un pueblo pero no saben qué hacer. Compran productos en los supermercados pero tienen miedo porque no saben qué hacer».

¿Te dan ganas de volver a tu país ahora mismo?

«Digo la verdad: quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no sé disparar y no puedo ayudar. No sé nada, ni recargar ni nada. Pero quiero ayudar. Si pudiera iría a ayudar porque es obligatorio para los corazones de cada ucraniano que tienen que defender a su país«.

Kravets confesó que está totalmente roto por esta guerra:

«No duermo nada. Me llama mi madre y me dice que llora y escucha disparos y no puedo hacer nada. Entreno pero solo pienso en cómo está mi país, mi familia. Mi mujer y mi hija estamos muy jodidos. Mi mujer llora 8 0 10 veces al día. Es increíble».

Terminando la entrevista, Kravets se mostró muy agradecido «a España por apoyar a Ucrania y a toda Europa. Muchas gracias por ayudarnos y dar a entender todo lo que pasa en mi país».

Situación con su equipo actual, el Sporting de Gijón

«No he pensado de momento en irme unos días. Yo soy un jugador profesional y tengo que entrenar. Además, no es fácil llegar a mi país porque nuestros aeropuertos están siendo atacados por Rusia y no es tan fácil llegar. También tengo contrato y no sé si me dejará el Sporting. Pero si necesitamos a todos los ucranianos para defender a mi país me voy a hablar con el Sporting y me voy para mi país.

De momento, el Sporting de Gijón ha comunicado a través de las redes sociales que su jugador ucraniano no se entrenará hoy, viernes 25 de febrero, con el equipo.