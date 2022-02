La UEFA expulsará de la Europa League al Spartak de Moscú

Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania también afectan al mundo del fútbol. Una de ellas y de última hora la ha comunicado el diario alemán ‘Bild‘ que asegura que la UEFA expulsará en el día de hoy, 28 de febrero, al Spartak de Moscú de la Europa League.

El equipo ruso se clasificó directamente a los octavos de la segunda competición europea tras clasificarse como primeros en la fase de grupos por encima del Nápoles. El rival de los moscovitas en los octavos iba a ser el Leipzig pero, tras lo ocurrido, serán los alemanes quienes pasen directamente de ronda sin disputar ni un solo minuto del duelo contra el Spartak.

Esta decisión no es la primera que se toma en el deporte rey. Ya ayer, domingo 27 de febrero, la FIFA y la UEFA enviaron una propuesta a todos los presidentes de las confederaciones de fútbol para que la selección nacional de Rusia no puedan competir bajo ese mismo nombre, además de prohibir de todos los estadios de fútbol la bandera y el himno del país.

Además, los partidos de dicha selección deberán disputarse en campo neutral y a puerta cerrada, tal y como recomendó el COI (Comité Olímpico Internacional) en su momento.

Todas las instituciones rectores de este deporte -como UEFA y FIFA- están evaluando la posibilidad de impedir a Rusia la posibilidad de jugar el próximo Mundial de Qatar que se celebrará a partir de este mes de noviembre de 2022.

El combinado absoluto que actualmente dirige Valery Karpin quedó segundo en el Grupo H, tras Croacia, y quedó encuadrado en la repesca del próximo 24 de marzo con Polonia. Una Federación que ya anunció que no disputaría ese encuentro mientras siguiese la agresión a Ucrania.

Pero Polonia no ha sido el único país que han pedido la exclusión de Rusia del Mundial. Francia y República Checa son los otros países que han pedido la exclusión de los rusos.

Noël Le Graët, presidente de la Federación de Francia, declaró en el medio galo ‘Le Parisien‘:

«Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia«.