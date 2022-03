Juanma Castaño se despacha a gusto desde COPE: «Si eres gilipollas, tienes que pagarlo»

Está muy claro: el racismo es intolerable. Ni en los colegios, ni en la calle, ni en los campos de fútbol. Pero por desgracia siguen habiendo estos actos tan deleznables.

Ayer, lunes 28 de febrero, se disputaba el último encuentro perteneciente a la Jornada 26 de la Primera División Española entre el Granada y el Cádiz.

Un derbi andaluz en el que se jugaban la pelea con la permanencia y en el que, por desgracia, el empate sin goles no fue la noticia del partido. Corría el minuto 59 del encuentro cuando Carlos Akapo, carrilero derecho del Cádiz en el día de ayer, fue sustituido para dar entrada a su compañero Iza. Y ocurrió algo lamentable a la par que condenable.

El futbolista internacional con Guinea Ecuatorial cuando se acercó a un lateral del estadio dirección a su banquillo, fue recibido con cánticos racistas. Akapo recriminó los cánticos a los aficionados que le dedicaron esos gritos vergonzosos y uno, no contento con ello, respondió al futbolista realizando gestos imitando a un mono.

Akapo, después de que terminara el partido, explicó lo sucedido en los micrófonos de Gol TV:

«Cuando he salido por ahí han empezado tres o cuatro -a insultarle- que no creo que representen a la afición del Granada. Yo les he dicho que eso sobraba y uno ha seguido diciéndome mono y haciendo el gesto. Me afecta por una parte pero por otra parte hay que dar visibilidad a esos gestos de gente que no merecen estar en los campos. Esto -el fútbol- es para disfrutar, para que haya respeto entre ambas aficiones, jugadores y grada. Yo creo que hay que dejar eso un poco aparte. Estoy un poco jodido por esa parte pero sé que son gente que no merecen venir al estadio y que no representa a la afición del Granada».