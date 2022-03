Identificado el que hizo el gesto racista a Carlos Akapo: «No es abonado del Granada»

El Cádiz Club de Fútbol se jugaba continuar en Primera División contra un rival directo por la permanencia en la Liga como es el Granada. El partido acabó empate a cero, por lo que dificulta las opciones del equipo amarillo de continuar en la máxima competición, pero no fue lo único que ocurrió.

Carlos Akapo, lateral derecho del equipo gaditano, sufrió un gesto racista en el que imitaban a un mono. El futbolista pasó por los micrófonos de Gol Televisión, donde afirmo que es consciente que «esta gente no merece venir al estadio y no representa a la afición del Granada. No entra en mi cabeza que la gente te pueda insultar por tu color de piel».

Lo sorprendente es que la policía identificó el asistente que realizó el gesto racista, debido a que se entregó voluntariamente, y el club nazarí confirmó que el individuo no es abonado del Granada. Pertenece a un equipo de fútbol, el CD Santa Fe, que optó por expulsarlo del club, donde emitió un comunicado en el que defendió que «los valores de nuestro club, son incompatibles con los lamentables e inaceptables hechos acontecidos el pasado domingo en el Estadio de Los Cármenes. Esta Junta Directa decide dar la baja federativa y la expulsión de nuestro club al citado jugador, que se incorporó a nuestra disciplina en el pasado mes de Enero de 2022«.

«El racismo hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente», comentó el futbolista tras citar un tweet donde se ve perfectamente la acción del espectador.

El RACISMO hay que erradicarlo. Es lamentable que a día de hoy en 2022 hayan actos así en un campo de fútbol. Hay que dar ejemplo también desde la grada, se que han sido 4 gilipo… por llamarlos de alguna manera pero no podemos dar ese ejemplo a los niños y a toda la gente. 😔😔 https://t.co/yGxeEwmb8w — Carlos Akapo (@carlosakapo) February 28, 2022

Horas más tarde, el jugador de Guinea Ecuatorial agradeció las muestras de apoyo y cariño recibido, alegrándose de que la gran parte de la sociedad está concienciada, por suerte, aunque haya «mucho trabajo que hacer», acabando con un mensaje claro: «No al odio, no al racismo».

Un episodio más de racismo en el fútbol. Por suerte, cada vez hay más personas concienciadas, pero sigue habiendo mucho trabajo por hacer, y esto conlleva condenar las actitudes racistas y sacarlas de los estadios de fútbol, del deporte y de nuestra sociedad. pic.twitter.com/CJu3Ktrc8N — Carlos Akapo (@carlosakapo) March 1, 2022

Esto ocurrió en la sustitución en el minuto 59, cuando fue la entrada a Iván Alejo. El lateral derecho del Cádiz dio un rodeo por detrás de la portería, recibiendo un gesto racista por parte de un aficionado, el cual realizó el gesto de un mono. El Granada condenó enérgicamente el acto de racismo y «no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden» al estadio, iniciando una investigación que, en tan solo dos días, concluyó