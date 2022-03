Felipe del Campo: «El único simio que había en el campo tenía la cara tapada»

Felipe del Campo quiso abrir el programa «El Gran Debate», posterior a la retransmisión del derbi andaluz entre el Granada y el Cádiz, con una editorial sobre el gesto racista de un aficionado nazarí a Carlos Akapo, futbolista de la entidad amarilla. El jugador de Guinea Ecuatorial sufrió la imitación de un mono cuando se retiró del terreno de juego sustituido por su compañero Iván Alejo.

El presentador televisivo felicitó a todos los andaluces por el día de Andalucía con el homenaje de la emisión del partido en el Estadio Nuevo Los Cármenes por parte de Gol Televisión. El periodista incidió en la acción del espectador, estropeando un partido muy importante por la salvación, donde fue más noticia el hecho racista que el empate de ambos equipos: «Un merluzo, un zoquete que ha demostrado que el único simio que había en el campo era él. Ese chimpacé que tiene la cara tapada, que es un cobarde para taparse con un pasa montañas y que ha sido un cobarde con el guineano Carlos Akapo», sentenció el responsable de presentar Directo Gol y Marcador Europeo en Radio marca.

Felipe del Campo apoyó al futbolista del Cádiz afirmando que este hecho «hay que denunciarlo«, a pesar de que se hubiera «calentado demasiado», pero «dando la cara y poniendo la voz» a la noticia con un único objetivo: «Tolerancia cero», publicó horas más tarde en su Twitter.

Hola @carlosakapo estamos contigo . Me he calentado demasiado, quizá demasiado pero esto hay que denunciarlo. Como tú lo has hecho esta noche. Dando la cara y poniendo la voz. TOLERANCIA CERO pic.twitter.com/pMuldPt20B

— Felipe del Campo (@felipedelcampo) March 1, 2022