Ramón Álvarez: “Con el gol en la ida de Mbappé se te pasa por la cabeza lo que puede llegar a hacer cuando venga al Madrid”

Ramón Álvarez de Mon se pasó por ‘El Var de Periodista Digital’ para hablar de las posibilidades del Real Madrid contra el PSG en busca de una remontada de cara a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Después del último entrevistado, Labi Champions, le tocaba el turno al colaborador de Radio Marca.

P.: ¿Es posible una remontada?

R.: “La sensación de que el Madrid estaba muy lejos en el partido de ida. Sólo le sostuvo su defensa y Courtois. El Madrid tiene argumentos para ganar el partido frente al PSG, pero lo que hay que cambiar es el plan del partido. Ahí, Ancelotti no me gustó nada.Yo cómo madridista espero ver otra propuesta que tiene que ser de remontada.”

P.: Mirando los datos del partido de ida, el Madrid no tiro ni a puerta. ¿Pareció el Madrid parecía un equipo pequeño?

R.: Es que no estamos acostumbrados a eso. Puedes tener un mal partido, pero no recuerdo ningún partido del Madrid donde no chute a puerta. No hay precedentes de eso. No hubo ni siquiera un acercamiento serio. El plan tiene que cambiar. Es cierto que el resultado casi le da la razón a Ancelotti porque un 0 a 0, objetivamente, habría sido un gran resultado con la eliminación de la doble regla de los goles. Él mismo lo reconoció en una rueda de prensa. En el Bernabéu no se admitiría otro partido igual y a ver cómo soluciona las bajas tan sensibles cómo son las de Casemiro y Mendy.

P.: ¿Quién crees que ocupará los puestos de Casemiro y Mendy?

R.: Yo creo que Ancelotti pondrá a Nacho y puede que ponga a Valverde. Yo si fuese el entrenador no descartaría meter a Camavinga y Valverde para tratar esa batalla en el centro del campo. Hay que armar al equipo mejor. Yo a Valverde lo pondría de falso extremo porque el partido será abierto y es un jugador muy potente físicamente. Además, seguramente juegue Neymar y partirá más a los parisinos y habrá muchos espacios.

P.: Neymar formará tridente con Messi y Mbappé. El francés salvó un horrible partido del argentino.

R.: En ese choque de trenes entre la antigua y la nueva generación que se ejemplifica a la perfección con Messi y Mbappé, el ganador fue Mbappé. Se confirma que Messi ya no es preponderante ni que condiciona una eliminatoria por completo y se confirma que Mbappé sí. Se evidenció claramente quién va a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años.

P.: ¿Irá Mbappé al Madrid?

R.: En el partido se constató qué tipo de jugador es el que va a fichar el Madrid. Con el gol en la ida de Mbappé se te pasa por la cabeza lo que puede llegar a hacer cuando venga al Madrid.

P.: ¿Está descartado Sergio Ramos para la vuelta? Lleva varias lesiones y no ha jugado casi con el PSG.

R.: No parece que vaya a volver al Bernabéu. Ha jugado 5 ratos este año, porque en 2021 ha jugado muy poco también. Desgraciadamente, el tema Ramos le da la razón al Real Madrid. El Madrid se empeñaba en que tenía que ser un año y Ramos quería renovar dos. Está claro que hay que ser prudente a esas edades.

P.: Un error del PSG ha sido dejar vivo al Madrid y más en su estadio. ¿Será el Bernabéu una caldera?

R.: Estoy seguro de que sí. Me imagino un ambiente espectacular porque lo que le pone al madridista es un contexto de remontada. El PSG desaprovechó la oportunidad de sentenciar la eliminatoria pero aún así le doy como favorito. Al PSG se le ha visto dudar en varios momentos, también es verdad. Por ejemplo, cuando el Madrid ganó a los parisinos la eliminatoria de la decimotercera. Esa eliminatoria, en el partido de ida en el Bernabéu iban 1 a 1 y Neymar estaba dando una auténtica exhibición. Pero de repente, el Madrid sacó su carácter y al final quedaron 3 a 1 y por eso tengo esa esperanza. Pero la dificultad está ahí.

P.: Mójate Ramón. ¿Habrá remontada o no?

R.: Con la cabeza te digo que no, pero el corazón me va diciendo más que sí. Ahora estoy en un 70 a 30 de que no, pero con el paso de los días me voy convenciendo más y el Madrid tiene argumentos.